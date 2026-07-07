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Le Penová je vinna, rozhodl odvolací soud. Nebude moct kandidovat na prezidentku

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  13:58aktualizováno  14:27
Vůdkyně krajní pravice Marine Le Penová je vinna ze zneužití veřejných prostředků, protože platila zaměstnance své strany Národní sdružení (RN) penězi určenými na financování asistentů v Evropském parlamentu. V úterý tak rozhodl francouzský odvolací soud. Ten jí uložil tři roky vězení, z toho jeden rok s elektronickým náramkem a dva roky podmíněně.

Le Penová také po dobu 45 měsíců nesmí vykonávat veřejnou funkci, z toho 30 měsíců podmíněně. Musí rovněž zaplatit pokutu 100 tisíc eur (přes 2,4 milionu korun).

Marine Le Penová na zemědělském veletrhu v Paříži (26. února 2026)
Francouzská krajně pravicová vůdkyně Marine Le Penová v Paříži (26. února 2026)
Marine Le Penová na předvolebním mítinku Viktora Orbána v Budapešti (23. března 2026)
Bývalá předsedkyně francouzského Národního sdružení Marine Le Penová (12. ledna 2026)
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Le Penová by se tak příští rok mohla zúčastnit prezidentských voleb, sama však už dříve oznámila, že s elektronickým náramkem to pro ni nepřipadá v úvahu. V úterý večer by měla v televizi promluvit o své politické budoucnosti.

Fotky zvěrstev, nákladné večírky. Skandály provázejí Le Penovou celou kariéru

Odvolací soud navíc uložil straně Národní sdružení (RN) jako právnické osobě pokutu ve výši 2 milionů eur, z toho 1 milion eur s podmíněným odkladem. Dále nařídil zabavit partaji 1 milion eur, píše list Le Monde.

Připravujeme podrobnosti.

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