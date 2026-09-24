Francie zatím žádné útoky tohoto typu nezažila, „ale když se mě zeptáte, zda se to může stát, moje odpověď zní ano“, dodal francouzský prezident.
Uvedl nicméně, že americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) nevarovala Paříž před možným ruským útokem v jižní Evropě, který by mohl zasáhnout i Francii.
„Mohu to popřít. CIA francouzské služby neinformovala,“ řekl Macron. Dodal ale, že Rusko stupňuje nepřátelské a kriminální činy namířené proti evropským zemím.
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Německo zná podezřelé z útoku v Lipsku. Moskva si předvolala diplomata
Hybridní válka a sabotáže na evropské půdě si získaly novou pozornost poté, co Berlín nedávno obvinil Moskvu z pokusu o dronový útok na letiště Lipsko/Halle, což vedlo členské státy Evropské unie k výzvě k novým sankcím proti Rusku.
Polský premiér Donald Tusk nedávno v parlamentu řekl, že Rusko podle polských zpravodajců v nadcházejících měsících plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, aby dokázalo, že článek pět Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně je spíše teoretické než praktické ustanovení.