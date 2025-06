Prezident Emmanuel Macron přišel s plánem, aby Francie zakázala přístup na sociální sítě, častý zdroj nenávistných projevů, všem dětem do 15 let. „Už nemůžeme čekat,“ prohlásil Macron v televizi France 2. Současně usiluje o to, aby se tímto směrem pohnula celá evropská sedmadvacítka.

Získání zbraně je dosud snadné. Za nějakých 20 eur je možné si online objednat nebezpečný „zombie nůž“ a nechat si ho doručit do pár dnů.