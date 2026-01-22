Francie koná, ve Středozemním moři zadržela tanker ruské stínové flotily

Autor: ,
  15:33aktualizováno  15:57
Francie zadržela ve Středozemním moři tanker pocházející z Ruska, který plul pod cizí vlajkou. Oznámil to francouzský prezident Emmanuel Macron, podle nějž loď podléhá mezinárodním sankcím zavedeným kvůli ruské agresi proti Ukrajině. Zásah provedlo francouzské loďstvo ve spolupráci s několika spojenci, zcela v souladu s mezinárodními pravidly, dodal.
Francie zadržela ve Středozemním moři tanker pocházející z Ruska, který plul pod cizí vlajkou. (22. ledna 2026) | foto: The French Joint Staff - Military operations / X

Francouzský prezident Emmanuel Macron na zasedání Světového ekonomického fóra...
Francouzský prezident Emmanuel Macron na ekonomickém fóru v Davosu. (20. ledna...
10 fotografií

Evropská unie v minulých letech zavedla rozsáhlé sankce proti stovkám plavidel takzvané ruské stínové flotily. Tak bývají označována zahraniční plavidla, která přepravují ruské ropné produkty a s jejichž pomocí Moskva obchází západní sankce.

Evropské země dosud nedokázaly dodržování těchto sankcí vynucovat a patrně největší komplikace způsobovaly tankerům v posledních měsících útoky bezposádkových plavidel nebo dronů v Černém a Středozemním moři. K některým se přihlásila ukrajinská tajná služba SBU, k jiným nikdo.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj shodou okolností právě ve čtvrtek ve vystoupení na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu evropské země kritizoval za pasivitu a pozastavil se nad tím, že nedokážou zabavovat tankery s ropou z Ruska, jako to dělaly Spojené státy s tankery se sankcionovanou ropou z Venezuely.

Evropu v Davosu zkritizoval i Zelenskyj. Konejte, nespoléhejte na jiné, apeloval

„Jsme odhodláni zajistit respekt k mezinárodnímu právu a zaručit účinnost sankcí. Aktivity stínové flotily přispívají k financování útočné války na Ukrajině,“ napsal Macron, který zadržení tankeru oznámil krátce po Zelenského vyjádření.

S premiérem chystáme obrat ve vztazích s Čínou, říká Hynek Kmoníček

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního...

22. ledna 2026  15:33,  aktualizováno  15:57

Odbory a vláda se dohodly na růstu platů. Některé profese si polepší až o 9 procent

Tisková konference po jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve...

Odbory a vláda se ve čtrtek dohodly na růstu platů ve veřejném sektoru pro letošní rok, jak sdělil odborový předák Josef Středula. Vzrůst mají od dubna o 2 až 9 procent podle kategorie zaměstnanců....

22. ledna 2026  13:22,  aktualizováno  15:43

Řidič kličkoval po silnici, za volantem si dával pivo. Skoro nepiju, tvrdil pak hlídce

Já skoro nepiju, říkal řidič policii. Pak se přiznal, že měl pivo za jízdy

Pardubická policie v pondělí večer zastavila řidiče dodávky, který předtím nebezpečně kličkoval na silnici. Nadýchal přes dvě promile a přiznal se, že pil přímo za volantem.

22. ledna 2026  15:43

Evropu v Davosu zkritizoval i Zelenskyj. Konejte, nespoléhejte na jiné, apeloval

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se účastní zasedání Světového...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek v projevu ve švýcarském Davosu na zasedání Světového ekonomického fóra kritizoval Evropu za to, že nedokáže jednat sama, ale vždy čeká na...

22. ledna 2026  13:54,  aktualizováno  15:42

Pavel zahájil návštěvu Olomouckého kraje s gymnazisty, zajímal je Trump i papež

Prezident Petr Pavel zahájil návštěvu Olomouckého kraje v hejčínském gymnáziu....

Prezident Petr Pavel zahájil ve čtvrtek ráno svou druhou oficiální a celkově třetí návštěvu Olomouckého kraje. Zatímco první dvě byly zaměřeny na sever regionu, nyní vyrazí na několik míst Olomoucka,...

22. ledna 2026  4:54,  aktualizováno  15:40

Nominace na Oscary ovládl thriller Hříšníci, posbíral jich rekordních šestnáct

Z filmu Hříšníci (Sinners)

Nejvíce nominací na Oscara posbíral americký thriller Hříšníci. Má hned šestnáct šancí, což je nový rekord. Favorizované drama Jedna bitva za druhou s Leonardem DiCapriem v hlavní roli získalo o tři...

22. ledna 2026  14:56,  aktualizováno  15:37

Rajchl označil političky za stíhačky. Černochová na oplátku připomněla jeho filmy

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec Jindřich Rajchl (za SPD) ve středu na Facebooku zveřejnil příspěvek, ve kterém napsal, že pokud budou Ukrajinci trvat na dodání čtyř českých stíhaček, tak doporučuje, aby jim Češi poslali...

22. ledna 2026  12:16,  aktualizováno  15:27

Oscar 2026

Prezidentka Americké akademie filmového umění a věd Lynette Howell Taylorová...

Slavnostní vyhlášení 98. ročníku Oscarů proběhne v neděli 15. března 2026 v Los Angeles. Americká akademie filmového umění a věd vyhlásila nominace 22. ledna. Nejvíce šancí na získání slavné sošky...

22. ledna 2026  15:21

Po Macronovi praskla žilka v oku i Babišovi

Tisková konference po jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve...

Premiér Andrej Babiš se po návratu ze Světového ekonomického fóra v Davosu objevil se zakrváceným okem. Přiznal, že mu v něm praskla cévka a situaci přirovnal k případu francouzského prezidenta...

22. ledna 2026  15:20

S alkoholem pomáhá nová online poradna. Využívá odpovědí umělé inteligence

Zájem o pivo v plechovce je podle pivovarů stále větší.

Lidem, kteří mají problémy s alkoholem, může pomoci nová anonymní online poradna. Ta díky umělé inteligenci odpovídá do několika vteřin a kromě řešení problémů se závislostí poskytuje i obecné...

22. ledna 2026  15:15

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Češi chtějí zahřát mrznoucí Ukrajince, na generátory za pár hodin poslali miliony

Ukrajinské hlavní město Kyjev sužují výpadky elektřiny. (21. ledna 2026)

Ukrajina čelí nejhorší energetické krizi od napadení Ruskem v únoru roku 2022. Miliony lidí včetně obyvatel Kyjeva jsou bez proudu, tepla a často i pitné vody. Hlavní město Ukrajiny už opustily...

22. ledna 2026  11:14,  aktualizováno  15:12

Všechny pobiju! Muž vyhrožoval střelbou bývalé družce, přišla si pro něj zásahovka

Všechny pobiju! Muž vyhrožoval bývalé družce, přišla si pro něj zásahovka

Pětačtyřicetiletou ženu ze Sokolovska vyděsily dvě videozprávy, které jí poslal čtyřiašedesátiletý bývalý přítel. V jedné z nich vyhrožoval střelbou, ve druhé dokonce střílel. Naplnit své hrozby...

22. ledna 2026  15:03

