Už i Macron nosí rolák. Francouzská vláda propaguje šetření, ačkoli je teplo

Jako první v roláku podle BFM TV vystoupil ministr hospodářství Bruno Le Maire. Před týdnem přišel s prohlášením, že Francouzi už ho nebudou vídat v kravatě.

Jeho úřad v létě čelil vlně kritiky za nadměrné a nákladné používání klimatizace, zatímco občany vyzýval k šetrnosti. Le Maire rovněž slíbil, že ministerstvo v zimě bude své prostory vytápět nanejvýše na 19 stupňů Celsia.

Vedle pánů v rolácích se členky vlády objevily na veřejnosti v péřových prošívaných bundách. Nejprve se v bundě s motivy motýlů na jednání s ekologicky smýšlejícím starostou objevila premiérka Élisabeth Borneová.

O den později oblékla zimní bundu i ministryně pro energetickou transformaci Agnès Pannierová-Runacherová.

„Pokud by to nebylo tragické, bylo by to komické,“ řekl republikánský politik Xavier Bertrand. Marine Le Penová ve středu Le Mairův projev označila za „beznadějnou“ komunikaci a „politiku pro hlupáky“.