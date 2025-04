„Bojujeme za Gazu, návrat míru a bezpečnosti, humanitární pomoci a politického řešení. Musíme směřovat k uznání (Palestiny), takže to v příštích měsících uděláme. Nedělal bych to proto, abych se zavděčil tomu či onomu. Udělal bych to proto, že si myslím, že to bude správné,“ citoval web The Huffington Post Macronova slova pro televizi France 5.

„(Na konferenci) bychom mohli dokončit kroky směřující k vzájemnému uznání Palestiny a Izraele, abychom umožnili těm, kteří brání Palestinu, uznat i Izrael,“ napsal web France Info. Francie uznává existenci Izraele od roku 1949.

Uznání obou států by podle Macrona bylo „kolektivní dynamikou“ mířící proti těm, kteří popírají právo Izraele na existenci. Francouzský prezident v této souvislosti zmínil Írán, podotkla AFP.

Palestinu podle deníku Le Figaro uznává 146 ze 193 členských zemí OSN.