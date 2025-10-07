Lídr RN Jordan Bardella spolu se svou předchůdkyní Marine Le Penovou uvedli, že odmítají setkání s Lecornuem, a zopakovali své požadavky na rozpuštění Národního shromáždění a svolání nových parlamentních voleb. RN v současnosti vede v průzkumech, které ale ukazují, že i po nových volbách by žádná strana pravděpodobně nezískala jasnou většinu.
Lecornu jednal se zástupci Macronovy centristické aliance a s konzervativci. Dospěli k závěru, že prioritou zůstává najít shodu na sestavení rozpočtu pro rok 2026. Země se dlouhodobě potýká s vysokým veřejným dluhem, rozpočtový deficit loni dosáhl 5,8 procenta hrubého domácího produktu, což je téměř dvojnásobek oficiálního limitu EU, který činí tři procenta.
Ke schválení rozpočtu by koalice, která podporovala poslední menšinovou vládu, potřebovala v rozděleném Národním shromáždění také podporu Socialistické strany (PS). Její zástupci ale podle deníku Le Monde požadují, aby Macron jmenoval levicového a zeleného premiéra a vládu.
Macrona kritizují i dřívější političtí spojenci. Jeho bývalý premiér Gabriel Attal, který vedl francouzskou vládu v první polovině minulého roku, uvedl, že stejně jako mnoho dalších Francouzů už nerozumí prezidentovým rozhodnutím. Attal ve funkci skončil poté, co se Macron rozhodl vyhlásit předčasné volby, po kterých vznikly v Národním shromáždění tři ideologicky rozdělené bloky.
Macronův první premiér Édouard Philippe, který vedl vládu v letech 2017 až 2020, uvedl, že je čas, aby zemi z patové situace vyvedl nový prezident. „Macron by měl spořádaně odejít,“ uvedl ve vysílání rádia RTL a doplnil, že to by umožnilo konec politické krize. „Politické hry, které tu předvádíme, jsou žalostné,“ řekl předseda centristické strany Horizons a možný kandidát na prezidenta.
Lecornu podal demisi poté, co v neděli představil novou vládu, její složení se ale oproti té předchozí změnilo pouze minimálně. Macron jmenoval Lecornua do funkce 9. září, jako premiér tak působil pouhých 27 dní. Ve Francii se jeho demisí dále prohlubuje politická nestabilita.
Francouzská politická krize pokračuje po Macronově druhém zvolení do funkce v roce 2022 a po loňských předčasných parlamentních volbách, které vedly k ještě větší roztříštěnosti parlamentu. Lecornu byl pátým Macronovým premiérem za poslední dva roky, poté, co jeho předchůdce François Bayrou neustál na začátku září hlasování o důvěře kvůli plánovaným rozpočtovým škrtům.