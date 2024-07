Fanoušek Castra či nová hvězda voleb. Ve Francii začala hra o premiéra

Návrat běženců? Na podmínky Sýrie Evropská unie nemá, říká diplomatka

Premium

Jedna z nejzkušenějších českých diplomatek Eva Filipi mluví otevřeně o plánu mise do Sýrie, která má ulevit Evropě vrátit běžence zpět do vlasti. „Podmínky, které by si kladla Sýrie, by byly velmi...