Ty záběry před rokem obletěly svět. Zachytily Macrona, jak hovoří se svou manželkou před vystoupením z prezidentského letadla ve Vietnamu. Následně je vidět její ruka, která odstrkuje jeho obličej.
Nezvyklá podívaná vyvolala spekulace o možných rozepřích první dámy a jejího manžela. Nová kniha (Skoro) dokonalý pár je dále rozvíjí.
Podle Tardifa Macronovou rozčílilo, když našla v prezidentově telefonu zprávy, které si vyměňoval s Farahaniovou. Novinář tvrdí, že šlo o převážně platonický vztah, nicméně prezident zacházel „docela daleko“. Herečce údajně psal věci jako „přijdeš mi moc hezká“, tvrdí Tardif, podle něhož jsou zprávy stoprocentně ověřené.
Novinář uvádí, že Macronová se bojí, že ji Macron nahradí. Se znepokojením se proto dívá na to, jak se kolem prezidenta motají ambiciózní krásné ženy, které jej možná ani nemilují, ale jejichž pozornost mu prospívá. „Užívá si svádění, lichotí mu to,“ říká Tardif o Macronovi.
Portál Politico cituje zdroj blízký první dámě, podle něhož Macronová „kategoricky odmítá“ tvrzení knihy, že ji rozčílily údajné milostné zprávy mezi prezidentem a herečkou. První dáma oficiálně řekla Tardifovi, že svého muže hravě odstrčila, když vtipkoval a nabízel jí vodu, aby se občerstvila po únavném letu.
„Šlo o pouhé dovádění a vtípky mezi mnou a mojí ženou. Lidi to zbytečně nafoukli a udělali z toho celosvětovou katastrofu,“ prohlásil krátce po incidentu sám Macron. Elysejský palác původně záběry odmítal jako falešné zprávy.
O prezidentově slabosti pro Farahaniovou se spekulovalo již dříve. Herečka to vždy odmítala. „Myslím si, že některým lidem chybí láska a potřebují vytvářet romance, jako je tahle, aby zaplnili svou prázdnotu,“ uvedla v březnu.
Farahaniová byla v Íránu uznávanou herečkou, vzbudila ale nelibost islamistického režimu, když hrála s nezakrytou hlavou po boku Leonarda DiCapria ve filmu amerického režiséra Ridleyho Scotta Labyrint lží. Následně uprchla do Francie, ale stále se objevuje i ve filmech americké produkce. Diváci ji mohou znát například z netflixovského akčního hitu Vyproštění, kde hrála spolupracovnici hlavního hrdiny v podání Chrise Hemswortha.