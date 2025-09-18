Paralyzér a šest nábojů. Policie ve Francii zastřelila u školky muže s mačetou

Autor: ,
  21:37
Francouzští policisté ve čtvrtek v přímořském městě La Seyne-sur-Mer na jihu země zastřelili muže, který v blízkosti školky mával mačetou.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Koláž - iDNES.cz

V předchozích dnech se opět otevřely některé mateřské školky, třeba školka...
Muž neuposlechl výzvy policie a s mačetou s ostřím dlouhým několik desítek centimetrů se přibližoval k jejím příslušníkům. Nejdříve proti němu nasadili elektrický paralyzér a pak na něj šestkrát vystřelili.

Podle prokurátora Samuela Finielze mířili na spodní část těla, muž však na místě zraněním podlehl.

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

„Vypadá to, že děti byly v ohrožení,“ uvedl také Finielz a dodal, že se nikomu nic nestalo.

Incident se stal v den, kdy statisíce lidí po celé Francii vyrazily do ulic, aby daly najevo svoji nespokojenost s chystanými vládními úspornými opatřeními.

Francie v posledních letech zažila sérii útoků nožem, jejichž oběťmi se stali učitelé i studenti. Úřady jsou kvůli tomu pod tlakem, aby zakročily proti kriminalitě v okolí škol.

Témata: Francie, policie

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

18. září 2025  21:49

18. září 2025  21:37

