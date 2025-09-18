Muž neuposlechl výzvy policie a s mačetou s ostřím dlouhým několik desítek centimetrů se přibližoval k jejím příslušníkům. Nejdříve proti němu nasadili elektrický paralyzér a pak na něj šestkrát vystřelili.
Podle prokurátora Samuela Finielze mířili na spodní část těla, muž však na místě zraněním podlehl.
„Vypadá to, že děti byly v ohrožení,“ uvedl také Finielz a dodal, že se nikomu nic nestalo.
Incident se stal v den, kdy statisíce lidí po celé Francii vyrazily do ulic, aby daly najevo svoji nespokojenost s chystanými vládními úspornými opatřeními.
Francie v posledních letech zažila sérii útoků nožem, jejichž oběťmi se stali učitelé i studenti. Úřady jsou kvůli tomu pod tlakem, aby zakročily proti kriminalitě v okolí škol.