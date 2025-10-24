Když se muzeum v úterý otevřelo, pracovníci instituce si všimli rozbité vitríny a spustili poplach, uvedla stanice BBC. Zmizely podle ní mince z období let 1790 až 1840, které byly součástí městské sbírky.
Objeveny byly v roce 2011 při renovaci budovy, ve které nyní sídlí muzeum. Zloději podle prohlášení místního úřadu vybrali mince „s velkou odborností“.
Jedná se o nejnovější z nedávné série loupeží nebo krádeží ve francouzských kulturních institucích.
Minulý měsíc se zločinci vloupali do pařížského Přírodovědného muzea, kde ukradli šest zlatých valounů v hodnotě přibližně 1,5 milionu eur. Bezpečnostní složky později zatkly ve španělské Barceloně ženu z Číny, která se snažila prodat roztavené zlato. Úřady ji v souvislosti s touto krádeží obvinily a nyní je ve vazbě.
Také v září zloději pronikli do muzea v centru města Limoges, odkud si odnesli vzácný čínský porcelán v hodnotě 9,5 milionu eur (v přepočtu asi 232 milionů korun). Ukradli dvě porcelánové mísy ze 14. a 15. století a vázu z 18. století, které jsou označeny jako národní poklady, uvedlo muzeum. Policie předměty dosud nenašla a nikoho nezatkla.
Kamera v Louvru mířila na druhou stranu
Světovou pozornost ale vyvolala nedělní loupež v pařížském Louvru, při které lupiči převlečení za dělníky pronikli dopoledne do muzea přes balkon galerie Apollo pomocí výsuvného žebříku a zmocnili se devíti cenných šperků. Jednoho z nich se při útěku zbavili.
Ředitelka muzea Laurence des Carsová ve čtvrtek podle stanice CNN uvedla, že dotčený balkon nesnímala žádná bezpečnostní kamera. „Bohužel, na straně galerie Apollo je jediná nainstalovaná kamera otočena na západ, a proto nezachytila balkon, na který se zloději zaměřili,“ prohlásila na slyšení francouzského senátního výboru.
Des Carsová také prohlásila, že „absolutně zastaralá, ba dokonce chybějící technická infrastruktura“ pro monitorování nejcennějších pokladů země je pro největší muzeum světa „hrozným zjištěním“.
Řekla, že po loupeži nabídla ministryni kultury Rachidě Datiové rezignaci, ale byla odmítnuta.
Pařížská prokurátorka Laure Beccuauová v úterý předběžně vyčíslila hodnotu předmětů na 88 milionů eur (2,1 miliardy korun). Později média informovala o sumě přes 100 milionů eur.
Loupež v Louvru, ale i další podobné incidenty, vyvolaly ve Francii obavy kvůli nedostatečnému zabezpečení institucí, které uchovávají některé z nejcennějších pokladů země.