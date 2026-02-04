„Za hranicí zvrácenosti.“ Deset mužů ve Francii omámilo a znásilnilo pětileté dítě

Francouzská policie vyšetřuje případ, který „překračuje hranice zvrácenosti“. Deset mužů v Lille loni zdrogovalo a znásilnilo pětileté dítě. Jedním z údajných pachatelů je přitom i jeho otec. Ten odmítá, že by potomka vydal ostatním dobrovolně. Dítě skončilo v nemocnici a nyní je ve speciální péči. Policisté po „chemsexovém“ večírku v počítačích podezřelých našli důkazy i „o zoofilii, mučení a barbarství“.
„Toto překračuje hranice zvrácenosti. Je to hrozný případ, nikdy jsem nic podobného neviděl. Nechápu, jak je možné klesnout ještě níž. To, co se toho večera stalo, je neúnosné,“ popsali novinářům zdroje z vyšetřování případu z Lille.

„Chemsexový“ večírek se podle informací francouzských médií konal loni 14. února v bytě pronajímaném přes platformu Airbnb. Pořádali jej dva sezdaní homosexuálové a zúčastněným bylo mezi devětadvaceti a padesáti lety. Měli „obyčejný profil“ – znali se z běžných gay seznamek, byli to „lidé bez problémů, bez záznamu v trestním rejstříku, majitelé malých podniků, dobře integrovaní do společnosti i do svých rodin“.

Právě na tuto akci přivedl jeden z mužů své pětileté dítě, podal mu neupřesněnou směs drog a spolu s ostatními ho podle policie „vystavil sexuálnímu násilí, které ještě zhoršilo použití chemických látek“. Média neuvádějí, zda jde o chlapce, nebo dívku. Ví se jen, že bylo v té době v péči matky a že jeho rodiče jsou rozvedení.

Policie začala případ vyšetřovat následující den, a to poté, co dítě skončilo v nemocnici. Nyní je ve speciální péči. Devět z deseti těchto mužů je nyní ve vazbě. Skončil tam pak i třicetiletý řidič kamionu, který sice na večírku nebyl, ale dostal video se zmíněnými činy a neupozornil policii. Jeden z hlavních obviněných ve vazbě loni v červnu spáchal sebevraždu, píše Le Parisien.

Policie podezřelým mužům zabavila veškerou techniku a podle listu Le Figaro v počítačích a mobilech našla i důkazy související se „zoofilií, pedofilií, mučením a barbarstvím“.

Otce dítěte obvinili z „incestního sexuálního napadení“ a „spoluúčasti na znásilnění a závažném sexuálním napadení svého syna“. Podle prokurátora z Lille Samuela Finielze nicméně vyšetřování dále odhalilo, že tento muž „se také během téhož večera stal obětí znásilnění a sexuálního napadení spáchaného za použití chemické látky“.

A odmítá, že by mužům „svého syna vydal dobrovolně“, uvádí jeden ze zdrojů s tím, že jeho motivy jsou ještě předmětem vyšetřování. To se kromě týrání dítěte údajně týká i „krutého zacházení s domácím zvířetem“ a „skupinového sexuálního zneužívání domácího zvířete“. Maximální trest za zločin znásilnění spojeného s mučením nebo barbarstvím je doživotní vězení, upřesnila prokuratura v Lille.

Otec rovněž přišel o rodičovská práva a jeho přístup k dítěti je pozastaven. Podle informací listu Le Figaro se loni konalo víc těchto chemsexových večírků, zatím se však neví o žádné další nezletilé oběti.

