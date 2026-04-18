V Libanonu zemřel francouzský voják jednotek OSN, Francie viní Hizballáh

Libanonský premiér Naváf Salám úder odsoudil a nařídil okamžité vyšetření tohoto incidentu, ke kterému se zatím žádná strana nepřihlásila.
Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...
Ve věku 60 let zemřel ve čtvrtek večer ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil, sdělila jeho manželka Radka Potměšilová. Vzpomínku následně sdílel divadelní Spolek Kašpar, v...
Už jen několik dní bude vcelku největší důlní velkostroj v České republice. Obří korečkové rypadlo RK 5000, které desítky let dominovalo lomu ČSA na Mostecku, čeká likvidace. Dělníci ho začnou...
Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...
V Praze se dnes před polednem slavnostně otevřel Dvorecký most. Je jednadvacátým mostem v metropoli přes řeku Vltavu. Nové přemostění Praze rozhodně pomůže, shodují se představitelé města i městských...
Ceny pistácií vystoupaly na nejvyšší úroveň za posledních osm let. Válka v Íránu, jednom z významných producentů pistácií, narušila dodávky i obchodní trasy. Výrobci zmrzlin či sladkostí tak možná...
Byla noc, když Jana balila poslední věci do dvou tašek. Její osmiletá dcera už spala, netušila, že je to její poslední noc doma. Nájem nezaplatily třetí měsíc po sobě. Jana přišla o práci, nemoc jí...
Je to fraška, místo besedy jste nám jen oznámili verdikt. Obyvatelé Nového Bydžova na Hradecku kritizují Královéhradecký kraj za zrušení tamního lůžkového oddělení interny. Bez odpovědi zůstaly i...
Na jihu Libanonu zemřel v sobotu při přestřelce s neznámými ozbrojenci francouzský voják mírových jednotek OSN, další tři jsou zranění. Oznámil to francouzský prezident Emmanuel Macron, který z útoku...
Když lékař její dceři doporučil odoperovat nosní mandli, představila si hospitalizaci a krvavý zákrok. Zjistila však, že to jde i jinak. Bohužel však draze. Přestože se lékaři shodují na přínosu...
Teherán v sobotu opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda Íránu, uvedlo velitelství íránských ozbrojených sil. Úžina zůstala otevřena méně než 24 hodin. Nejméně...
Turisté v Berlíně mají v létě lovit odpadky ze Sprévy a budou za to odměněni poukázkami. Hlavní město Německa představí projekt BerlinPay, který si klade za úkol vyčistit ulice a zároveň ušetřit...
Prodloužená internetová ruka České televize nabízí tuzemské klasiky, mainstreamové zahraniční hity i kultovky. Zatímco tituly jako Rafťáci nebo Amélie z Montmartru zná téměř každý, archiv ČT skrývá i...
Nekonečný covid a dvojí stěhování. Ale také více vlastních inscenací a pohodlně usazení diváci. Kateřina Komárková, která už pět let řídí brněnské Divadlo Bolka Polívky, si na nudu rozhodně stěžovat...
V Melbourne na jihu Austrálie v sobotu najel řidič auta do skupiny lidí na festivalu Comic-Con, jeden člověk zemřel na místě a další bojuje o život. Policie australského státu Victorie uvedla, že...
Nahluchlá stará vdova a tuctový truhlář v malém slovenském městečku. Mohla by to být komedie. Jenže je druhá světová válka, zuří holokaust a probíhají deportace Židů. V těchto kulisách poskládala...
Poslanec ODS Marek Benda hájil mimořádné schůze Sněmovny s tím, že současný ostrý postoj opozice k vládě je správný, protože situace v dolní komoře parlamentu je podle něj nenormální. V tomto ohledu...