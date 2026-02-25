Pravice oběť, levice vyvrhel. Násilí v Lyonu je zlom, lepenovcům otevírá cestu k moci

Úmrtí Quentina Deranquea nezůstalo jen u kriminálního vyšetřování. Incident, který se odehrál 12. února a skončil smrtí mladého aktivisty na následky zranění hlavy, se stal rozbuškou, která překresluje politickou mapu Francie.
Klíčem k pochopení politické dohry je složení skupiny útočníků. Sedm z nich má vazby na Mladou gardu – radikální antifašistické hnutí, které dříve sloužilo jako ochranka levicové strany Nezkrotná Francie (LFI), než ho vláda loni rozpustila kvůli podněcování k násilí.
Posledních 50 let fungovalo ve francouzské politice jasné pravidlo: Umírněné strany se ve volbách vždy takticky spojily, aby zablokovaly nástup krajně pravicového Národního sdružení k moci. Nyní už to nemusí platit.
Zakladatelem hnutí je Raphaël Arnault, současný poslanec parlamentu za LFI. Vyšetřování navíc ukázalo, že mezi obviněnými jsou i členové jeho nejbližšího týmu a placení asistenti. Lídr strany LFI Jean-Luc Mélenchon se tak ocitl pod obrovskou palbou kritiky.