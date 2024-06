Macron nad propastí. Sjednocená levice mu chce ukrást volby, jeho spojenci úpí

Statisíce Francouzů v sobotu vyšly do ulic, aby vyjádřily odpor vůči krajní pravici, která by se po předčasných parlamentních volbách mohla ve Francii dostat do vlády poprvé od druhé světové války. Akce se účastnilo na 250 tisíc lidí. „Nikdy jsem si nemyslela, že zažiji, aby se krajní pravice dostala k moci. A teď se to může stát,“ řekla agentuře AFP 60letá Florence Davidová, která se účastnila pochodu v Paříži. O 40 let mladší Mélodie na manifestaci v Remeši zase uvedla, že se jako „žena a lesba“ cítí vývojem na politické scéně „ohrožená“.

Zdroj: ČTK