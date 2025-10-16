Lecornuova křehká vláda přežila ve Francii dvě hlasování o nedůvěře

  13:06
Francouzský premiér Sébastien Lecornu v parlamentu ustál dvě hlasování o vyslovení nedůvěry nové vládě. První návrh předložila krajně levicová Nepodrobená Francie (LFI), krátce poté poslanci odmítli velkou většinou i návrh krajně pravicového Národního sdružení (RN). Premiér si díky odložení kontroverzní důchodové reformy zajistil při hlasování podporu některých levicových zákonodárců.

Lecornu v pondělí 6. října po pouhých 27 dnech ve funkci podal demisi, prezident Emmanuel Macron jej však minulý pátek jmenoval do funkce podruhé. Členy nové vlády pak staronový premiér představil v neděli. Výsledkem čtvrtečních hlasování nová vláda překonala první překážku před začátkem parlamentních rozprav o návrhu státního rozpočtu na rok 2026, které jsou na programu příští týden.

Francouzský premiér Sébastien Lecornu (16. října 2025)
Francouzské Národní shromáždění (16. října 2025)
Francouzský premiér Sébastien Lecornu (16. října 2025)
Francouzský premiér Sébastien Lecornu v Národním shromáždění. (14. října 2025)
Pro návrh na vyslovení nedůvěry vládě předložený krajní levicí hlasovalo v 577členném Národním shromáždění 271 poslanců, zatímco k jeho přijetí bylo třeba 289 hlasů. Po ústupku premiéra s důchodovou reformou vyzvala Socialistická strana (PS) své poslance, aby návrhy na vyslovení nedůvěry nepodpořili. Pro návrh krajně pravicového RN Marine Le Penové asi o půl hodinu později pak hlasovalo jen 144 zákonodárců.

Premiér před hlasováním vyzval k „okamžiku pravdy mezi republikánským pořádkem a chaosem“ a poslance požádal, aby „si nebrali rozpočet jako rukojmí“.

Lecornu ve Francii bojuje o život vlády, navrhl pozastavení důchodové reformy

Přestože vláda hlasování v parlamentu přežila, návrhy na vyslovení nedůvěry z obou krajních stran politického spektra hned v prvním týdnu jejího působení poukazují na křehkost Macronovy administrativy v polovině prezidentova posledního funkčního období, napsala agentura Reuters. Podle AP by případný pád současné vlády mohl Francii uvrhnout do ještě hlubšího politického chaosu a její přežití ušetří Macrona nutnosti znovu rozpustit Národní shromáždění a vyhlásit předčasné volby, což prezident riskantně naznačil pro případ Lecornuova pádu.

