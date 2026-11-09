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Paříž viní Írán z útoků na chladicí zařízení v obchodech. Ponese následky, tvrdí

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  18:27
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Francouzská prokuratura zahájila vyšetřování íránské kybernetické jednotky, kterou Paříž viní z říjnových útoků na chladicí zařízení v supermarketech. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot v pondělí prohlásil, že za útoky stojí íránské revoluční gardy a že za ně Írán ponese následky. Francie chce prosadit sankce na evropské úrovni, informovala agentura AFP. Írán se k obvinění zatím nevyjádřil.

Vyšetřování se týká velitele skupiny, jeho dvou zástupců a dalších případných osob, které se podaří identifikovat, oznámila pařížská prokurátorka Laure Beccuauová.

Žena prochází kolem prázdných lednic v supermarketu Intermarche ve městě Nevez na západě Francie po kyberútoku 12. října 2026
Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot na návštěvě vojenské věznice Sajdnájá v Sýrii (3. ledna 2025)
Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot (8. dubna 2026)
Prázdné chladicí boxy v supermarketu Intermarche ve městě Nevez na západě Francie po kyberútoku 12. října 2026
7 fotografií

Skupina je podle ní součástí útočné kybernetické jednotky napojené na elektronické a kybernetické centrum íránských revolučních gard.

Hory zkaženého masa. Kyberútok poškodil chlazení ve francouzských supermarketech

Prokuratura požádala o vydání mezinárodních zatykačů na velitele jednotky a jeho dva zástupce. Zatím není jasné, na základě jakých konkrétních poznatků francouzské úřady dospěly k závěru, že za útoky stojí Írán.

Při útoku z 11. října útočníci na dálku změnili nastavení teploty v chladicích zařízeních stovek provozoven. Některé lednice se kvůli přehřátí vznítily.

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Zaměstnanci supermarketů museli vyhodit velké množství zkaženého masa a rozmražených potravin. Celkové škody by podle odhadu jednoho z francouzských majitelů supermarketů mohly dosáhnout desítek milionů eur.

Na říjnové útoky tento měsíc navázala další vlna, která zasáhla více než sto provozoven v několika evropských zemích.

Problémy se týkaly také chladicích zařízení francouzských krevních bank, které musely část krve přemístit do jiných skladovacích prostor.

Další kybernetický útok. Francie čelila úderu na krevní banky

Podobný incident se předtím odehrál také ve Spojených státech. V srpnu přestala fungovat chladicí zařízení v nejméně šesti vojenských prodejnách. Americké ministerstvo obrany případ vyšetřuje jako podezření na kybernetický útok a spolupracuje na něm s francouzskými úřady.

Podle zdroje Reuters, který je obeznámen s vyšetřováním, považuje americká armáda za jednoho z možných podezřelých Írán. Pátrání však stále pokračuje. Pentagon uvedl, že o spekulacích týkajících se možného kybernetického incidentu ví, další podrobnosti však z bezpečnostních důvodů neposkytl.

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