Francie vyhostí ruskou propagandistku. Cenzura, obula se do Macrona

Šestačyřicetiletá Fjodorovová ve Francii od začátku rusko-ukrajinské války opakovaně vyvolávala kontroverze. Poté, co byla její pobočka ruské státní propagandy v roce 2022 zakázana, se vydala na sólo dráhu a coby komentátorka obrážela francouzská, převážně krajně pravicová média.
Vydala také knihu Bannie: Liberté d’expression sous condition (Zakázaná: Svoboda projevu s podmínkami). Kritici jejích výstupů upozorňovali, že jen dál šíří narativ Kremlu, sama Fjodorovová však tvrdila, že pouze přináší jiný pohled na světové dění.
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Ve Francii dál žila bez větších problémů – až dosud. Tamní úřady ve čtvrtek zmrazily její majetek a o den později nařídily také vyhoštění Rusky zpět do vlasti. V příkazu k deportaci ji viní z destabilizace veřejného pořádku a šíření dezinformací. Exšéfka RT France se také podle úřadů chová jako nástroj pro dezinformační kampaně vedené ruskými úřady.
V prvním veřejném vyjádření k případu Fjodorovová zaútočila na prezidenta Macrona, uvádí portál Politico. „Vláda Emmanuela Macrona rozhodla, že mé veřejné výroky (...) představují bezprostřední nebezpečí pro republiku, a nařídila mé vyhoštění v režimu absolutní naléhavosti. Je mi vytýkáno, že se snažím ‚podkopat důvěru evropských občanů, a zejména francouzských občanů, v jejich instituce a vzbudit pochybnosti o oprávněnosti podpory poskytované Ukrajině‘,“ píše na síti X.
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„Mí právníci se proti tomuto rozhodnutí odvolají. Výsledek ještě nevíme, nicméně jsme svědky zcela nové formy politického nátlaku, který má jediný cíl: cenzuru,“ pokračuje mimo jiné s tím, že „půda pro veřejně přiznanou rusofobii byla bohužel připravována už několik let“.
V současnosti je Fjodorovová v domácím vězení a má zakázáno pracovat na francouzském území. Vzhledem k chabým diplomatickým vztahům Paříže s Moskvou však může být vlastní deportace složitá, dodává Politico.