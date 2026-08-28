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VIDEO: Východ Francie zasáhlo silné krupobití, ničilo auta i domy

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  13:36
Ve čtvrtek večer zasáhla francouzský region Franche-Comté divoká bouře, při níž padaly kroupy dosahující průměru až sedm centimetrů. Pod silným náporem větru padaly stromy, obchodní centrum u Besançonu zalila voda.

V departementech Doubs, Jura a Territoire de Belfort platilo v pátek ráno oranžové varování. Intenzivní srážky a nárazy větru způsobily četné škody. Obyvatelům obcí Marchaux a Chaudefontaine kroupy podle deníku L’Est républicain rozbily okna na domech i zaparkovaných autech.

Pořadatelé každoroční gastronomické akce Les Instants Gourmands v Besançonu museli evakuovat účastníky. Vítr v tomto městě porazil několik stromů a sloupů, místy přímo do vozovky. Severně vzdálené obchodní centrum Espace Valentin se během pěti minut ocitlo pod vodou.

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