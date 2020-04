Francouzi svážejí oběti do chlazené haly tržiště. Poblíž se dál nakupuje

Největší tržnice s čerstvými produkty na světě o rozloze 234 hektarů na předměstí Paříže je stále otevřená. Ovoce, zeleninu nebo sýry si tam návštěvníci mohou koupit i během epidemie. Chodit nemohou jen do chlazené haly na okraji trhu. Ta se z rozhodnutí úřadů změnila v obří márnici.

Krok oznámila pařížská policie na Twitteru. Francie je jednou ze zemí, které pandemie koronaviru postihla nejvíce v Evropě.

Podle údajů Univerzity Johnse Hopkinse se nakazilo téměř 60 tisíc lidí a 5 398 z nich zemřelo, čímž se země zařadila na čtvrté místo na světě.

A Paříž je na tom ve Francii nejhůře spolu s regiony na severovýchodě země. Pohřební ústavy v metropoli nezvládají neustálý příval těl obětí. Rakve s mrtvolami se proto dočasně svážejí do Rungisu, píše list Le Parisien s tím, že se hala otevřela pro případ, že by se Francie dostala do fáze masového umírání.

Ostatně není to poprvé, co se hala změnila v márnici. Už v roce 2003 se do ní vozily oběti tehdejší vlny veder, která jen ve Francii zabila na 15 tisíc lidí.

První rakve dorazily v pátek a celkem jich hala podle stanice Deutsche Welle pojme mezi osmi sty a tisícem. Z bočních místností budou obřadní síně, kde se budou pozůstalí moci naposledy rozloučit se svými blízkými. To bude možné od pondělí, lidé však budou muset dodržovat nařízená hygienická opatření.

Improvizovaná márnice „je izolovaná od ostatních pavilonů“, ubezpečuje veřejnost pařížský policejní velitel Didier Lallement s tím, že se těla zesnulých postupně převezou na hřbitovy a do krematorií po celé Francii nebo do zahraničí.



Cenným zbožím se nyní stávají rakve. Nathalie Vounikoglouová, která je obchodní zástupkyní firmy Bernier, jednoho z pěti distributorů rakví v Paříži, uvedla, že poptávka vzrostla za poslední dva týdny o 20 procent.



„Občas máme nedostatek levných modelů ve standardní velikosti, protože se nekonají pohřby a rodiny zemřelých vybírají levnější modely,“ řekla. Namísto dřívějších čtyř až pěti dnů nyní pohřební ústavy objednávají rakve s jednodenní dodací lhůtou, protože mají obavu, že jim truhly dojdou.

Také výrobna ve městě Jussey na severovýchodě země sotva stačí uspokojovat rostoucí poptávku. „S ohledem na to, co se děje, se rychlost výroby zvýšila o padesát rakví na 410 kusů denně,“ řekl Emmanuel Garret, manažer firmy OGF. Společnost, která má továrnu také v Alpách ve východní Francii, vyrobí kolem 144 tisíc rakví ročně, nejvíce v zemi.

VIDEO: Francouzská armáda evakuuje pacienty. Převážejí je vrtulníkem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Francouzská vláda 17. března uvalila přísný zákaz vycházení na celou zemi. Lidé mohou jen do práce, na nákupy, povolené je také krátké cvičení na čerstvém vzduchu nebo přesuny při zdravotních a rodinných krizích. Na jakékoli vycházky si s sebou musejí vzít vyplněný formulář ministerstva vnitra, kde mají uvádět důvod, proč museli opustit domov. Za porušení pravidel hrozí pokuta i vězení.

Opatření však podle kritiků přišla pozdě, zdravotníci se navíc potýkají s katastrofálním nedostatkem ochranných pomůcek. Vytíženým nemocnicím u francouzských hranic podala pomocnou ruku zařízení v Německu a ve Švýcarsku, vysokorychlostní vlaky TGV zase rozvážejí nakažené do méně zasažených regionů.

Stovky francouzských lékařů proto už v polovině března ohlásily, že na vládu podají žalobu za to, že boj s epidemií nezvládla. Podle nich ohrozila zdraví a životy obyvatel tím, že riziko šíření koronaviru podcenila, neinformovala občany ani lékaře a nezajistila včas dostatečné množství roušek, respirátorů a dalšího vybavení.

Bývalou ministryni zdravotnictví Agnès Buzynovou a premiéra Édouarda Philippa viní mimo jiné z neposkytnutí pomoci a neúmyslného zabití. Lékaři získali i velkou podporu veřejnosti, lidé svůj souhlas vyjadřují v petici. Ta na konci měsíce měla přes 350 tisíc podpisů.