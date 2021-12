Převoz na JIP každých deset minut, hlásí Francie. Přibývá i nemocných dětí

Ve Francii se dosud potvrdilo devět případů varianty omikron v pěti různých regionech, vždy u cestujících z Afriky. Hlavním nepřítelem ale nadále zůstává varianta delta, dodal Véran v rozhovoru se stanicí Franceinfo.

Pátá vlna pandemie covidu-19, která aktuálně ve Francii stále sílí, by měla svého vrcholu dosáhnout ke konci ledna, uvedl Véran. Rovněž v lednu je vláda připravena začít s očkováním všech dětí, pokud to doporučí francouzský zdravotní úřad HAS.

Ve Francii se otevřelo 300 očkovacích center, která podle ministra nabídnou denně 600 až 700 tisíc termínů pro zájemce o vakcinaci, což by mělo pokrýt všechny požadavky.

Ve čtvrtek Francie, která má 67 milionů obyvatel, ohlásila 48 416 nových případů nákazy, ještě před měsícem to bylo v průměru 6000 případů denně, píše AFP. Prudce rostou také počty hospitalizovaných a nakažených dětí. Pozitivní test mělo ráno 33 550 dětí, píše BFM TV.

Francouzský poradní tým vlády pro pandemii se sejde v pondělí a bude jednat o možném zpřísnění opatření.