Do Paříže míří přes zákaz tisícové konvoje svobody, policie volá posily

Odpůrci protikoronavirových opatření a očkování proti covidu-19 ve středu a ve čtvrtek vyrazili z několika francouzských měst ve společných kolonách, od pátečního večera chtěli společně demonstrovat v Paříži. V pondělí se měly kolony aut společně přesunout do Bruselu, také tam byl protest zakázán. Konvoje se inspirují hnutím proti epidemickým opatřením v Kanadě.

Zatímco za kanadskými protesty stojí zejména řidiči nákladních aut, ve Francii je organizují lidé různých profesí. Spojuje je odpor k opatřením, která jim ve Francii neumožňují bez očkování například vstup do restaurací nebo do dálkových vlaků. Dalším požadavkem je růst kupní síly, což je pro Francouze stále palčivějším problémem kvůli inflaci a rostoucí ceně pohonných hmot.

„Pokud chtějí lidé normálně demonstrovat, mohou tak učinit. Pokud by chtěli blokovat dopravu, tak zakročíme,“ varoval ve čtvrtek večer ministr vnitra Gérald Darmanin v rozhovoru se stanicí LCI. Organizátoři konvoje odmítají, že by se chystali blokovat dopravu, jako se to stalo v kanadské Ottawě. Ve Franci by jim za to hrozily vysoké pokuty nebo zabavení řidičského průkazu.

Města Paříž a Brusel zakázala kolonám vjezd na své území. Správní soud v Paříži se bude dnes odpoledne zabývat stížností na neoprávněnost tohoto zákazu vydaného pařížskou policejní prefekturou, píše AFP.

Účastníci konvoje vyzdvihují pospolitost a podporu veřejnosti, která jim na jejich cestě poskytla ubytování, možnost parkování nebo jim nosí košíky s jídlem.

Francouzská vláda v pátek oznámila zmírnění části covidových restrikcí, očkovací pas však nadále zůstává v platnosti. Od 28. února už ve Francii nebudou povinné roušky ve všech vnitřních prostorách, kde se hosté při vstupu prokazují očkovacím pasem.

Změna se týká zejména kin a restaurací. Například ve veřejné dopravě budou roušky nadále povinné. Případné zrušení očkovacího pasu je v plánu na konci března nebo na začátku dubna, zopakoval dnes vládní mluvčí Gabriel Attal citovaný stanicí BFM TV.