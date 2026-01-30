Účet French Response na síti X je pokračuje v trendu změny jednání ve světové politice. Projekt francouzského ministerstva zahraničí si klade nelehký cíl, jímž je bojovat proti manipulacím s informacemi pomocí humoru a sarkasmu.
Tým tvořený z diplomatů a fact-checkerů v reálném čase glosuje dezinformace, ať už přicházejí z Ruska nebo z USA. Když například americký senátor Marco Rubio kritizoval evropskou kulturu, účet okamžitě kontroval srovnávací tabulkou životní úrovně, kde EU v mnoha ohledech porážela USA.
Strategie French Response sází na takzvanou „deflaci“. Cílem je využít humor a ironii k oslabení vlivu protivníka dříve, než jeho názor získá na síle.