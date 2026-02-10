Učitel ve Francii čelí obvinění ze zneužití 89 dětí. Zabil také svou matku a tetu

Na zločinnou minulost Francouze upozornil úřady jeho synovec, který objevil USB disk se záznamy o jeho činech z let 1967 až 2022. Muž působil jako pedagog v řadě zemí světa a popsal své sexuální kontakty s mladými lidmi ve věku od třinácti do sedmnácti let.
Odehrávaly se v Německu, Švýcarsku, Alžírsku, Maroku, Nigeru, Indii, Kolumbii, na Filipínách a v Nové Kaledonii.
|
„Hanbu mají cítit oni.“ Kdo jsou muži, kteří znásilňovali omámenou Francouzku
Muž také přiznal, že „dobrovolně ukončil život dvou lidí“, uvedl v úterý prokurátor Etienne Manteaux. Jednalo se o jeho matku, kterou připravil o život v 70. letech minulého století, kdy podle něj umírala na rakovinu, a o jeho dvaadevadesátiletou tetu, kterou zabil o dvě desetiletí později. Obě udusil polštářem, řekl prokurátor.
Muž se podle agentury AFP k zabití obou žen přiznal. Prohlásil, že se cítí v právu, neboť by sám chtěl, aby jeho život někdo ukončil podobným způsobem, kdyby byl smrtelně nemocný.