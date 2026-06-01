„Povoleni jsou pouze izraelští vystavovatelé, kteří představí systémy protiraketové a protiletecké obrany,“ řekl šéf společnosti Coges Events Charles Beaudouin na dotaz agentury AFP poté, co se proti těmto omezením ohradilo izraelské ministerstvo obrany.
„Je to rozhodnutí francouzské vlády a Rady pro obranu,“ upřesnil Beaudouin. „Není tu prostor pro dvojznačnost: pokud je vystavovatel zároveň výrobcem raket, nebude je moci vystavovat,“ dodal.
Izraelské ministerstvo obrany rozhodnutí odsoudilo a vyjádřilo politování, že „nemůže na veletrhu vystavovat ani postavit národní pavilon“.
„Je to hanebné rozhodnutí, jež zavání politickým a komerčním kalkulem, a bohužel není překvapivé. Odpovídá hluboce znepokojivému trendu v chování Francie z posledních let,“ uvedl resort.
Paříž od začátku března opakovaně odsuzuje izraelské útoky na území Libanonu, kde izraelská armáda útočí na cíle spojené s militantním proíránským hnutím Hizballáh.
V neděli Francie požádala o svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN poté, co izraelská armáda pronikla nejhlouběji do libanonského vnitrozemí od roku 2000 a obsadila mimo jiné středověkou křižáckou pevnost Beaufort, zapsanou na seznamu míst se zvýšenou ochranou UNESCO.
Zbrojní veletrh Eurosatory se koná od 15. do 19. června ve Villepinte na severním předměstí Paříže. Podle organizátorů se na něm představí přes 2000 vystavovatelů z 61 zemí a zúčastní se přes 330 oficiálních delegací z 93 zemí.
Už před dvěma lety Francie úplně zakázala izraelským společnostem účast na veletrhu kvůli počínání izraelské armády ve válce v Pásmu Gazy. Tehdejší rozhodnutí francouzské vlády až po zahájení výstavy dočasným nařízením zrušil francouzský obchodní soud na žádost Izraelsko-francouzské obchodní komory.