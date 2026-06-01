Francie zatrhla izraelským představitelům účast na zbrojním veletrhu

Autor: ,
  18:54
Francie zakázala představitelům izraelské vlády účast na letošním ročníku každoroční výstavy zbraní a obranného průmyslu Eurosatory, která se koná v polovině června u Paříže. Izraelské zbrojovky navíc nebudou smět na veletrhu prezentovat útočné zbraně, vystavovat mohou pouze systémy protivzdušné obrany.

Veletrh vojenské techniky Eurosatory v Paříži. (19. června 2024) | foto: ČTK

„Povoleni jsou pouze izraelští vystavovatelé, kteří představí systémy protiraketové a protiletecké obrany,“ řekl šéf společnosti Coges Events Charles Beaudouin na dotaz agentury AFP poté, co se proti těmto omezením ohradilo izraelské ministerstvo obrany.

„Je to rozhodnutí francouzské vlády a Rady pro obranu,“ upřesnil Beaudouin. „Není tu prostor pro dvojznačnost: pokud je vystavovatel zároveň výrobcem raket, nebude je moci vystavovat,“ dodal.

Izrael dobyl pevnost na jihu Libanonu, v zemi je nejhlouběji od roku 2000

Izraelské ministerstvo obrany rozhodnutí odsoudilo a vyjádřilo politování, že „nemůže na veletrhu vystavovat ani postavit národní pavilon“.

„Je to hanebné rozhodnutí, jež zavání politickým a komerčním kalkulem, a bohužel není překvapivé. Odpovídá hluboce znepokojivému trendu v chování Francie z posledních let,“ uvedl resort.

Paříž od začátku března opakovaně odsuzuje izraelské útoky na území Libanonu, kde izraelská armáda útočí na cíle spojené s militantním proíránským hnutím Hizballáh.

V neděli Francie požádala o svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN poté, co izraelská armáda pronikla nejhlouběji do libanonského vnitrozemí od roku 2000 a obsadila mimo jiné středověkou křižáckou pevnost Beaufort, zapsanou na seznamu míst se zvýšenou ochranou UNESCO.

Írán kvůli Izraeli uťal jednání. Trumpovy mírové podmínky jsou Arabům k smíchu

Zbrojní veletrh Eurosatory se koná od 15. do 19. června ve Villepinte na severním předměstí Paříže. Podle organizátorů se na něm představí přes 2000 vystavovatelů z 61 zemí a zúčastní se přes 330 oficiálních delegací z 93 zemí.

Už před dvěma lety Francie úplně zakázala izraelským společnostem účast na veletrhu kvůli počínání izraelské armády ve válce v Pásmu Gazy. Tehdejší rozhodnutí francouzské vlády až po zahájení výstavy dočasným nařízením zrušil francouzský obchodní soud na žádost Izraelsko-francouzské obchodní komory.

