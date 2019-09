Paříž a Řím tlačí na rozdělování migrantů. Neposlušné země chtějí pokutovat

Nedávná roztržka byla zahlazena, mezi Francií a Itálií už zase panuje soulad. Macron tento týden rozdával před římským palácem Chigi – sídlem vlády – samé úsměvy. Nic nepřipomínalo, že si ještě nedávno vyměňoval pohněvané vzkazy s Matteem Salvinim, exministrem vnitra a faktickým šéfem bývalé italské vlády.

Salvini vládu opustil, vznikla nová středolevá koalice, orientovaná výrazně proevropsky. Macron byl prvním zahraničním politikem, který od té chvíle Itálii navštívil. „Italsko-francouzské přátelství je nezničitelné,“ prohlásil.

Společně s Contem se snažili najít shodu v otázce migrace, která byla dosud mezi oběma zeměmi hlavní třecí plochou.

Výsledkem schůzky je prohlášení, že na automatickém mechanismu přijímání imigrantů by se měla podílet celá EU. Silně to připomíná už jednou zavržený plán na imigrační kvóty, který kritizovaly zejména země visegrádské čtyřky včetně Česka.

Macron s Contem oprášili rovněž starý nápad na finanční postihy pro ty unijní země, které se odmítnou na mechanismu podílet.



Bližší detaily k plánu oba neuvedli, tématem by se ale měla zabývat pondělní schůzka evropských ministrů vnitra na středomořské Maltě.

Azyl jen potřebným

Salvini, který je šéfem opoziční strany Liga, dokázal migrační vlnu mířící k italským břehům téměř zastavit. Jeho dekrety zapovídající přijímání lodí evropských neziskovek výrazně srazily počet nově příchozích migrantů.

Lodě s azylanty na palubě tak čekaly dlouhé týdny, než se je rozhodly evropské státy společně přijmout a přerozdělit.

To vše by podle Macrona a Conteho nyní mělo fungovat systémově, rychle a automaticky, pokud ovšem nápad napříč EU projde. Zejména od středoevropských států se dá očekávat silný odpor. Podobné nápady odmítá kromě V4 i Rakousko.

Některé rozdíly přetrvávají i mezi Římem a Paříží. Itálie například chce přehodnotit systém, podle kterého by nemusely lodě s migranty nutně připlouvat automaticky do nejbližšího přístavu – což je obvykle některý z těch italských. To Francie nepodporuje.

Oba státníci se naopak shodli, že imigrační téma nesmí zůstat v rukou krajně pravicových politiků, jako je Francouzka Marine Le Penová či Salvini. „Musíme garantovat právo na azyl potřebným, současně přitom zaručit okamžité vracení těch, kdo podmínky nesplňují,“ řekl Macron.

Zpřísnění pravidel pro přijímání migrantů bylo jedním z hlavních bodů jeho nedávného prezidentského projevu.

