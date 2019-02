Džihadisté míří zpět. Francie jich přijme ze Sýrie 130, Němci zatím nikoho

Extremisté poputují rovnou do vězení. Ale mohou si oddechnout. Podle místních soudů by jim hrozil trest smrti, ve Francii je za účast v teroristické organizaci na základě podobných případů čeká maximálně sedm až deset let.

Kontroverzní rozhodnutí francouzské vlády přišlo nedlouho poté, co prezident Donald Trump oznámil stažení amerických vojsk ze Sýrie.

Původně vláda uvažovala pouze o repatriaci dětí. Nakonec se ale bude týkat všech, tedy i dospělých.

Stejný problém teď řeší i sousední Německo. Syrští Kurdové na Berlín naléhají, aby si vzal džihádisty s německým občanstvím, v syrských věznicích jich zůstává asi 270.

Berlín nemá zájem

K jejich převzetí se však Němci zatím nechystají. Spolkové ministerstvo zahraničí argumentuje špatnou bezpečnostní situací v regionech, které dříve ovládal Islámský stát.

Je tu ale i další problém. Zatímco v případě Iráku může Německo uznat tamní rozsudky nad islamisty, se syrskými Kurdy Berlín žádné oficiální vztahy nemá. Tudíž nemůže ani uznat tamní rozsudky.

O repatriaci džihádistů tudíž Německo zatím nerozhodlo. To rozladilo syrské Kurdy, podle kterých by měly evropské země za své radikály převzít odpovědnost.

V zajetí kurdských úřadů zůstává nejméně osm stovek bojovníků z Evropy. „Jsou mezi nimi i němečtí islamisté, ženy i děti,“ sdělili stanici Deutsche Welle kurdští představitelé.

S tím, jak pokračují poslední vojenské operace, které mají od zbytků islamistů vyčistit syrský venkov, budou jejich počty zřejmě ještě stoupat.

Evropské země o jejich přijetí nestojí. Ve vězení je nemohou držet donekonečna a po propuštění budou radikálové představovat vysoké bezpečnostní riziko.

Opozice se bouří

Francouzský ministr vnitra Christoph Castaner vládní plán hájí tím, že francouzské džihádisty je lepší mít „pod kontrolou“, tedy před soudem a případně ve vězení. „Víme, co je to za lidi a kde jsou. Budou okamžitě zatčeni, pokud pro stát budou představovat hrozbu,“ řekl Castaner.

Návrat členů teroristické organizace a jejich rodin nicméně budí nevoli. „Tyto osoby mají být postaveny před soud v Iráku, Sýrii nebo kdekoli zrovna jsou,“ uvedla v reakci na Castanerova slova poslankyně za opoziční republikány Valérie Boyerová.

Také podle předsedy republikánů Laurenta Wauquieze je „logickým řešením těmto osobám zakázat vstup do země“. Zaznívají také návrhy jako vzít džihádistům francouzské občanství nebo je prostě na místě nechat jejich osudu.

Paříž chce džihádisty po převozu do Francie ihned postavit před soud. Se získáním usvědčujících důkazů to ale bude mít mnohem složitější. Bude muset spoléhat na telefonní záznamy, převody peněz, vzkazy na sociálních sítích a jakékoli informace, které jim kurdské a irácké složky budou schopny dát.

I pokud se je nakonec podaří odsoudit, problém se tím nevyřeší, maximálně odloží. Pro přeplněné francouzské věznice, kde v posledních letech probíhaly bouřlivé protesty dozorců ohledně neudržitelné situace, to navíc bude výrazný nápor nových vězňů, kteří budou potřebovat zvýšenou ostrahu.