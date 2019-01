Neničte naši zemi. Proti žlutým vestám stojí ve Francii červené šátky

Mnozí podporují prezidenta Emmanuela Macrona, do červené se však zahalili i ti, které obyčejně politika nezajímá.



„Ne násilí, ne ekonomické blokádě Francie, ale také stop narůstajícím extrémům v zemi. To je naše motto,“ popisuje místopředseda hnutí Červených šátků Théo Poulard pro televizi France Info. Myšlenka, kterou v neděli v ulicích Paříže podpořilo přes deset tisíc lidí, se zrodila už v prosinci loňského roku.

Příznivci takzvaných žlutých vest tehdy při svých protestech proti ekonomickým reformám a zdražování demolovali francouzskou metropoli a útočili na policisty.



Poničili i světoznámý Vítězný oblouk z 19. století. Právě při záběrech šokujícího vandalství si jistý Laurent Soulié z Toulouse řekl dost a na Facebooku založil stránku Stop ! Maintenant ça suffit (Stop! To už stačí).

„Vězte, že ona tichá většina tu nebude věčně. Pokud chaos nepřestane, i my vyjdeme do ulic, abychom při velkém pochodu 27. ledna bránili republiku. Doufám, že to bude začátek bezprecedentní mobilizace. Jen společně můžeme naši zemi vylepšit, nikoliv jedni proti druhým,“ varoval Soulié Francouze ve žlutých vestách ve svém prvním příspěvku.

Na stránce, jejíž úvodní fotku tvoří poničená socha napoleonské památky, svítí také heslo: „Nesahej na mou republiku!“ Jak jeho původní účet, tak facebooková stránka Červených šátků má přes šest tisíc fanoušků.

„Lidé jsou unavení z blokád silnic. Škodí to byznysu, ale i dětem, které se pak nedostanou včas do školy,“ řekl mluvčí šátků Alex Brun. Podle BBC už jsou lidé jednoduše unavení z výhrůžek každému, kdo ke žlutým vestám nepatří, a věčné atmosféry protestu. I na nedělní demonstraci se objevil pro francouzský národ lehce netypický slogan „konec revoluci“.

Inženýr Soulié má podle televize France Info blízko k vládní politické straně La République en Marche (Vpřed republiko, LREM) prezidenta Emmanuela Macrona, nicméně postupně se jeho iniciativa dostala mezi všechny, kteří cítí, že za ně žluté vesty nemluví.

Červený šátek si tak v neděli uvázali pekaři, inženýři i zdravotní sestry, Macronovi fanoušci i lidé, které politika nezajímá a jde jim jen o obranu státních institucí a republiky jako takové. Míní totiž, že je demokracie v jejich zemi v ohrožení, že žluté vesty pohrdají systémem a mají přehnané požadavky. Vadí jim útoky na policii a novináře, ale i slovní napadání legitimně zvoleného prezidenta. Chtějí klid a pořádek.

Demokracii! Děkujeme policii, znělo na demonstraci

V davu protestujících se v neděli kromě červených šál zhusta objevovaly také francouzské vlajky a slogany vyjadřující lásku Francii i vlajky Evropské unie. Lidé děkovali policistům za namáhavou práci posledních měsíců a zpívali národní hymnu. Transparent v čele průvodu hlásal: „Stop násilí. Francie je nedělitelná, sekulární, demokratická a sociální republika.“

Někteří také vyzvali k demisi předsedu strany France Insoumise (Nepodrobená Francie) Jeana-Luca Mélenchona, který boj proti vládě vydatně podporuje.

Jediné, čemu se podle listu Le Monde snažily červené šátky vyhnout, byly vulgární útoky na žluté vesty a nadávky. Mnozí členové hnutí ostatně ještě loni zářivě žlutou nosili, časem však zjistili, že radikální názory ostatních nesdílejí a svou vestu sundali. Dostali strach, co všechno se ještě může stát, další jsou zase toho názoru, že už vláda požadavkům nespokojených Francouzů ustoupila dostatečně.

„Máme krásnou zemi, nesmíme si ji nechat rozbít. Máme právo pochybovat, máme právo volit, volíme lidi, volíme poslance a starosty, oni nás zastupují. Ano, musíme jim vznášet své požadavky. Myslím, že některé jsou i oprávněné, ale nesmí to být za takovou cenu,“ říká účastnice nedělního pochodu Maryse Moreauová.



Navzdory podpoře Macronovy politiky, kterou alespoň část nového hnutí deklaruje, se členové vlády a LREM k červeným šátkům příliš nehlásí. Podle France Info aktivity hnutí považují za přilévání oleje do ohně a ti, co přišli, tam byli inkognito.

Vláda podle televize doufá, že rozdmýchané emoce pomůže uklidnit série národních debat, kterou Macron naštvaným Francouzům slíbil.

Žluté vesty o víkendu protestovaly už pojedenácté v řadě. Zda se do ulic znovu vydají i červené šátky, zatím není jasné. I mezi nimi se totiž téměř okamžitě objevily spory. Členové nové iniciativy se neumějí shodnout, zda budou otevřeně podporovat prezidenta a vládu, nebo budou i nadále „pouhým“ občanským hnutím.