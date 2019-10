Francouzská pravice chce zákaz hidžábů na školních výletech, vláda je proti

Francie v současnosti nemá žádný zákon, který by muslimkám zakazoval účastnit se školních výletů v šátku. Francouzská státní rada dokonce v roce 2013 rozhodla, že matky dětí mohou na výletech svých dětí nosit, cokoli chtějí.

Takový přístup se ale nelíbí francouzským pravicovým stranám, podle kterých by mělo být nošení hidžábu na školních výletech zakázané.

Argumentují tím, že francouzské právo už zakazuje nošení šátku studentkám na státních školách a jejich matky by měly dodržovat stejná pravidla. Podle nich nemohou francouzští státní zaměstnanci nosit v práci náboženské symboly.

Debatu o oblékání matek na výletech státních škol rozdmýchal na začátku října případ Fatimy E., kterou o odložení hidžábu požádal při jednání burgundského regionálního parlamentu Julien Odoul z krajně pravicového Národního sdružení. „Ve jméno sekularismu si ho prosím sundejte,“ řekl.

Žena se podle svých slov účastnila školních výletů pravidelně a učitelka jejího syna ji sama požádala o pomoc. Případem se zabývá Kolektiv proti islamofobii ve Francii (CCIF), na který se žena obrátila. „Zničil tím veškerou práci, kterou jsem pro tuto třídu udělala,“ prohlásila Fatima E.

