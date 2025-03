Matka nevěří, že otec zneužil i mě, lituje dcera hromadně znásilňované Francouzky

Dvaasedmdesátiletá Pelicotová se vzdala práva na anonymitu a umožnila, aby se soud konal veřejně, za což jí Darianová ve své ve středu zveřejněné knize „Abychom nezapomněli“ složila poklonu.

„Její svědectví bylo důstojné, klidné a silné. Veřejnost den po dni objevovala sílu jejího charakteru a čestnost,“ píše Darianová v knize věnované obětem znásilnění, které nemají důkazy ani vzpomínky.

Soud loni v prosinci poslal jejího dvaasedmdesátiletého otce Dominiqua Pelicota na dvacet let do vězení za to, že svou manželku v průběhu téměř deseti let opakovaně omamoval pomocí silných léků a znásilňoval.

Do jejich domu v jihofrancouzském Mazanu zval i desítky cizích mužů, kteří zdrogovanou Pelicotovou rovněž znásilňovali. Někteří z nich za to jejímu manželovi zaplatili. Na videích, jež Pelicot pořizoval, figurovalo celkem 83 cizích mužů, ne všechny se ale podařilo identifikovat.

Tribunál kromě Pelicota odsoudil dalších 50 obžalovaných mužů ve věku od 27 do 74 let, nad nimiž vynesl trest v rozmezí od tří do patnácti let.

Šestačtyřicetiletá Darianová svého otce označila za sexuálního predátora, který za sebou zanechal řadu obětí v případech, jež policie dosud nevyřešila. Pelicot tato obvinění popírá.

„Jako by se mi otevřela půda pod nohama“

V knize podle britského deníku The Times rovněž odhaluje spor se svou matkou kvůli dvěma fotografiím pořízeným Pelicotem, na nichž je spící Darianová ve spodním prádle. Darianová se domnívá, že její otec ji vyfotografoval poté, co ji stejně jako její matku omámil.

„Tyto dvě fotografie mě odrovnaly. Určitě existují i další. Vím, že mě otec uspával a zneužíval, ale nemohu to dokázat,“ napsala.

Když se soud Pelicota na fotografie ptal, popřel, že by dceru sexuálně napadl. Pelicotová na dotaz, zda se svou dcerou souhlasí, odmítla odpovědět.

„Jako by se mi otevřela půda pod nohama. Její mlčení vypovídá o mnohém. Myslela jsem si, že jsme semknuté, a do tváře mě udeřila tato neúprosná realita: moje matka mi nechce věřit ani mě slyšet. Projela mnou bolest. Čtyři roky jsem se snažila být matce nablízku, pečovat o pouto, na němž mi tolik záleželo. Cítím se osamělá,“ uvedla Darianová s tím, že v ní zůstala „propastná prázdnota a nespravedlnost“, které ji drtí.

Darianová v posledních letech vede osvětovou kampaň o užívání drog k sexuálnímu zneužívání a roku 2022 napsala o utrpení své rodiny první knihu nazvanou „A přestala jsem ti říkat tati“.