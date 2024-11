„Pro mě je mrtvý.“ Děti muže, jenž znásilňoval manželku, žádají tvrdý trest

Dcera Francouze, který nechával desítkami mužů znásilňovat svou omámenou ženu, se dnes u soudu označila za jeho další sexuální oběť. Jeho dva synové požádali justici, aby otce co nejpřísněji potrestala, a prohlásili, že na něj chtějí navždy zapomenout. Verdikt by měl padnout do Vánoc, informují tiskové agentury.