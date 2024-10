„Hanbu mají cítit oni.“ Kdo jsou muži, kteří znásilňovali omámenou Francouzku

„Připravovala jsem se na tento soud, ale stále jsem nepochopila proč. Snažím se pochopit, jak to tento manžel, který pro mě byl dokonalý, mohl udělat. Jak mě mohl v tu chvíli zradit? Jak jsi mohl pustit ty cizí lidi do mé ložnice?“ ptala se. Dvaasedmdesátiletá Francouzka zopakovala, že chce o svém případu mluvit otevřeně, aby přispěla ke změně ve společnosti.

„Nechci, aby se už (ženy) styděly. Hanbu nemáme cítit my, ale oni,“ zdůraznila ve středu Pelicotová. Svým postojem už si vysloužila obdiv ve Francii, ale i mimo ni. „Chci, aby si všechny znásilněné ženy řekly: Paní Pelicotová to dokázala, já to dokážu taky,“ poznamenala. Zároveň však připustila, že neví, „jak se znovu postaví na nohy, jak se s tím vším vyrovná“.

Její nyní už exmanžel se při vyšetřování i u soudu přiznal, že v letech 2011 až 2020 jí bez jejího vědomí podával silný lék proti úzkosti, který ji uváděl do letargického stavu. Pak manželku nabízel na internetu zdarma ke znásilnění. Na videích, která natáčel, se objevilo třiaosmdesát mužů. Před soudem jich je mimo Pelicota celkem padesát, ostatní se nepodařilo identifikovat. Rozsudek v mezinárodně sledovaném procesu se očekává kolem 20. prosince.

Obvinění komplicové Pelicota pocházejí ze všech společenských vrstev a jsou mezi nimi řidiči kamionu, dělníci, zemědělci, zdravotníci, voják, místní radní i novinář. Široký je i věkový rozptyl obviněných, dnes je jim mezi šestadvaceti a čtyřiasedmdesáti lety. Každému z nich hrozí až dvacet let vězení.

Devětačtyřiceti pro znásilnění, jednomu pro pokus o znásilnění a jednomu pro sexuální napadení. Pět mužů čelí také obvinění z držení dětské pornografie. Mnozí z nich jsou otcové rodin a manželé. Velká část obviněných byla závislá na drogách a alkoholu, měla už zápis v trestním rejstříku anebo si prošla traumatizujícími zážitky v dětství. Zde jsou někteří z nich:

Thierry P. „Chci mluvit o potřebě souhlasu“

Jednašedesátiletý mechanik je otcem tří dětí a kromě obvinění ze znásilnění Pelicotové má na krku i držení dětské pornografie. To přiznal, znásilnění však ne. V domě v Mazanu podle svých slov nic divného nezpozoroval. „Nebyla studená, nebyla mrtvá, její pokožka byla hebká,“ řekl o své oběti muž, který už před seancemi s Pelicotem za sebou měl několik podobných zážitků.

V jednom případě se znásilňovaná manželka cizího muže během činu probudila, v dalších dvou případech Thierry P. ani neviděl tváře těch, kterým ubližoval. Prý byl zvyklý, že souhlas za ženy dávali jejich muži. „Až se dostanu z vězení, rád bych založil asociaci, která by mužům jako já pomohla pochopit, že souhlas je důležitý. Chodil bych do swingers klubů a říkal bych: ‚Nezapomeňte na konsent!“ tvrdil soudcům.

Jean-Marc L. „Všichni kamioňáci platí za sex“

Nejstarší obviněný, čtyřiasedmdesátiletý exřidič kamionu Jean-Marc L. je rozvedený. U Pelicotových byl v roce 2017. „Vždy jsem si myslel, že znásilnění je něco násilného, co udělá šílenec, nějaká brutalita,“ prohlásil. To, co se dělo v Mazanu, tak považoval za „sexuální hru“. „Poslouchal jsem rozkazy Dominiqua Pelicota. Ona by se pak probudila, protože to byla hra,“ vypověděl s tím, že až na cestě domů ho napadlo, zda Pelicotová vůbec souhlasila.

Zavolat policii ho však prý nenapadlo. Pelicot mu přitom ještě předtím řekl, že chce svou ženu „potrestat“ za to, že v minulosti měla milostný poměr. A po první noci ho vybídl, aby příště přijel „i s kamarádem“, což už Jean Marc L. neudělal. Mezitím se totiž se svým zážitkem pochlubil jinému kamioňákovi – a ten mu řekl, že to není normální. Obviněný také přiznal, že na svých cestách po Španělsku často platil za sex. „Který řidič kamionu nespal s prostitutkami?“ dodal.

Adrien L. „Nenáviděl jsem ženy“

Nyní čtyřiatřicetiletý exmanažer Adrien L. patří mezi nejmladší obviněné. V době, kdy znásilňoval důchodkyni Gisèle, mu bylo třiadvacet. Loni byl usvědčen ze znásilnění svých tří bývalých partnerek, za což dostal čtrnáct let vězení. Muž tvrdí, že ho v deseti letech sexuálně zneužil jeho bratranec.

Na rozdíl od většiny spoluobviněných v případu Pelicotových pochází z bohaté rodiny a dobrého zázemí. V jednadvaceti však zjistil, že není biologickým otcem holčičky, kterou tehdy vychovával. Od té doby prý „cítil nenávist k ženám“. A v době, kdy Adrien L. navštívil dům Pelicotových, měla jeho tehdejší partnerka krátce před porodem.

Vincent C. „Hledal jsem sex“

Tesaři Vincentu C. je dvaačtyřicet let. V minulosti mu prokázali domácí násilí na své někdejší partnerce, za což dostal půlroční podmínku. Od puberty je závislý na alkoholu. „Hledal jsem sex,“ popsal dobu, kdy se na internetu seznámil s Pelicotem. Situaci v ložnici manželského páru označil za „bizarní“, ale Pelicotovi důvěřoval. Sám si prý svou první sexuální návštěvu neužil, přesto přijel znovu. Oběma manželům se to totiž líbilo, myslel si.

Dominique Pelicot Vincentu C. údajně řekl, že Gisèle viděla video z první noci a „líbilo se jí“ – a to muži pomohlo potlačit poslední pochybnosti. Měl prý dojem, že Pelicotovy uspokojil víc než sám sebe. Během této výpovědi Pelicotová podle listu The Guardian krátce opustila soudní síň a „vypadala rozčileně“. Obviněný stejně jako ostatní odmítá, že by se dopustil znásilnění. Prý si myslel, že se Pelicotová probudí.

Ahmed T. „Znásilnit bych šel nějakou hezkou“

Bývalý boxer a nyní čtyřiapadesátiletý instalatér je ženatý přes třicet let. S manželkou má tři děti. V době, kdy se seznámil s Pelicotem, už se ženou neměl tolik sexu, kolik by si představoval, a „milenku nechtěl“. Na nabídku přijet do Mazanu si tak řekl „proč ne?“.

„Nejsem násilník, ale kdybych chtěl znásilnit, nevybral bych si sedmapadesátiletou ženu. Vybral bych si nějakou hezkou,“ prohlásil u soudu. O Pelicotové si prý myslel, že musí být plachá. Do domu manželů odjel poté, co jeho vlastní manželka šla spát.

Patrick A. „Jsem gay, nechtěl jsem to“

Šedesátiletý bývalý dělník v továrně Patrick. A je gay, kvůli svým homofobním rodičům to však skrýval a oženil se se ženou. S tou má dvě děti, po čtyřicítce se však rozvedl a začal se stýkat s muži v saunách, sexshopech nebo na odpočívadlech dálnic. Pokud jde o případ z Mazanu, podle svých slov Pelicotovou sice znásilnil, ale velmi nerad a jen proto, aby potěšil jejího manžela. To s ním totiž chtěl mít sex.

Na chatu mu Pelicot napsal, že je jeho žena „prudérní mrcha, která nechce mít trojku“. „Hledám perverzního komplice, který by zneužíval mou ženu, ona bere prášky na spaní a já toho zneužívám.“ Patrick A. odpověděl: „OK.“ U soudu se omluvil a nadnesl, že také mohl být omámen.

Jérôme V. „Byl jsem závislý na sexu“

Jedním z mála mužů, kteří přiznávají, že vědomě znásilnili cizí zdrogovanou ženu, je šestačtyřicetiletý Jérôme V. Bývalý prodavač a otec tří dětí k Pelicotovým údajně zajel až šestkrát mezi březnem a červnem 2020. Během prvního covidového lockdownu bydlel jen půl hodiny jízdy od nich.

„Nevracel jsem se tam proto, že by znásilňování bylo něco pro mě, ale protože jsem nedokázal ovládat svou sexualitu,“ hájil se. Prý ho vzrušovala představa, že má k dispozici netečné tělo, se kterým si může dělat vše, co ho napadne. Během svého života se často poddával svým sexuálním touhám a svým partnerkám býval nevěrný – nedokázaly s ním totiž držet krok v extrémních praktikách, kterými se snažil rozbít rutinu.

Prý byl závislý na sexu a Pelicot toho využil. Když se pak u soudu díval na svou oběť, podle svých slov se styděl, že uškodil někomu, „kdo působí tak čistě“. Současná partnerka tohoto muže uvedla, že stojí za ním a že jej často navštěvuje ve vězení.

Dominique D. Předstíral, že je elektrikář

Také Dominique D. se ve svých pětačtyřiceti letech živí jako kamioňák, v minulosti byl i v armádě. Pochází ze šestnácti dětí a v šesti měsících skončil v ústavní péči. Ještě, než se v roce 2015 vydal znásilnit Gisèle Pelicotovu, si vyžádal její obrázek. Pelicot mu poslal video, kde vychází nahá ze sprchy. Ani o tom, že ji takto natočil, údajně nevěděla. Dominique D. se také přestrojil za elektrikáře a šel si situaci obhlédnout osobně. Pelicotová si právě četla na gauči.

Pro ženu měl být „dárkem k Valentýnu“, alespoň tak mu to prý hlavní obviněný řekl. Muž prý cítil, že garance jsou dostatečné. „Na jednu velkou jsem zapomněl – dámin souhlas,“ poznamenal u soudu. Nakonec Francouzku znásilnil šestkrát. „Nebylo to tak, že bych se jednoho rána vzbudil a řekl si ‚hej, dneska půjdu k nějakému páru domů a spáchám zločin‘,“ hájí se.

Didier S. „Čekal jsem homosexuální sex“

Řidič dálkových tras kamionu je rozvedený a má dvě děti. V Mazanu podle svých slov očekával „výhradně homosexuální schůzku“ s Pelicotem. Za sebou má operaci močového měchýře a prostaty a od té doby se stýká s muži. Soudu řekl, že byl v šestnácti letech znásilněn.

O Pelicotově ženě si prý myslel, že jen předstírá spánek. Znásilnit ji nechtěl, řídil se instrukcemi, tvrdí. „Neměla byste se zlobit na mě, ale na svého muže,“ řekl Pelicotové, když se s ní snažil navázat oční kontakt. Žena však odvrátila zrak.

Mohamed R. Znásilnil i svou dceru

Dnes sedmdesátiletý Mohamed R. v minulosti pracoval na diskotéce a v roce 1999 ho odsoudili k pěti letům ve vězení. Znásilnil totiž vlastní, tehdy sedmnáctiletou dceru. Gisèle Pelicotovou znásilnil na chalupě, jež patří dceři Pelicotových Caroline. „Neuměl jsem si ani na zlomek sekundy představit, že to Dominique Pelicot dělal, aniž by o tom jeho žena věděla,“ řekl Mohamed R.

Cyprien C. „Znásilnění? To říct nemůžu“

Bývalý kamioňák a otec jednoho dítěte Cyprien C. vyrostl v dětském domově a v pěstounských rodinách. Později propadl alkoholismu. U soudu přiznal, že s Pelicotovou měl pohlavní styk, a omluvil se jí. „Nemůžu říct, že to bylo znásilnění,“ prohlásil nicméně třiačtyřicetiletý muž. Do Mazanu přijel v roce 2017 a stejně jako většina obviněných tvrdí, že mu ženin manžel lhal. Prý mu namluvil, že Pelicotová hraje roli, kdy „předstírá, že spí“.

Mahdi D. „Zničili ji.“

Nyní šestatřicetiletý Mahdi D. z Avignonu do domu Pelicotových zavítal jednou v roce 2018. Má jedno dítě a pracuje v dopravě. Vinu za to, co se v Mazanu stalo, odmítá – viní Pelicota. „Člověk si nedokáže představit, čím si paní Gisèle prošla. Zničili ji a já myslím nejen na tu ubohou ženu, ale i na celé její okolí a rodinu,“ popsal s tím, že pro něj je „hrozné“, že se v něčem takovém sám ocitl.

Redouane A. Domácí násilí, vězení, tráva

Čtyřicetiletý Redouane A. je nezaměstnaný otec čtyř dětí, který s nimi nežije pod jednou střechou. V trestním rejstříku má záznamy o domácím násilí, loupeži a výhrůžkách smrtí, kvůli čemuž také skončil za mřížemi. U Pelicotů byl dvakrát v roce 2019. Prý to byl „nádherný dům v Provence s dobře udržovanou zahradou“. Ke svému dětství na sídlišti řekl, že v deseti letech začal kouřit marihuanu a zhruba v té době se také stal obětí sexuálního násilí.

Starší muž, kterého potkal v parku, jej údajně zatáhl k sobě do dodávky. Ze školy Redouane A. odešel v šestnácti letech a podle jednoho z psychiatrů trpí poruchou osobnosti. Stejně jako ostatní odmítá, že by Gisèle Pelicotovou znásilnil. Jejího muže se prý ptal, jestli je normální, že žena chrápe. „Ano, rádi to takto děláme,“ dozvěděl se prý.

Karim S. Pak už se radši vymluvil na průjem

Vysokoškolsky vzdělaný počítačový expert Karim S. se do znásilňování Gisèle Pelicotové zapojil v létě 2020. Během vyšetřování pak u něj našli i dětské porno. To si prý stáhl „nedopatřením“. Ani do Mazanu prý nejel s cílem spáchat zločin. „Neměl jsem ponětí, že s tím paní Pelicotová nesouhlasila,“ uvedl. Zprávy, které si předtím vyměnil s jejím mužem, nicméně prokazují opak.

Karim S. si však prý myslel, že to bude jen hra. Pelicot ho pak pozval ještě jednou. Muž se však vymluvil na otravu jídlem, protože předchozí setkání pro něj bylo „příliš bizarní“.

Simone M. Komplex z malého penisu

Stavební dělník, bývalý voják a otec pěti dětí je jediným mužem, kterého Pelicotová poznala, když jí policisté ukázali ony děsivé záznamy nocí, kdy ji cizí muži znásilňovali. Simone M. totiž bydlel ve vedlejší ulici. „Občas jsem ho potkala v pekárně, pozdravila jsem ho. Nikdy by mě nenapadlo, že by mě mohl přijít znásilnit,“ řekla.

Simone M. pochází z Nové Kaledonie a jako teenager byl znásilněn dělníkem, ke kterému jej poslali jeho rodiče. U soudu také zaznělo, že obviněný trpí komplexy z velikosti svého penisu a potřeboval neustálé ujišťování.

Prošel si také závislostí na alkoholu. „S mou exmanželkou to šlo špatně, hledal jsem lásku, schůzku, která by mě uklidnila,“ popsal obviněný, který si Pelicotovou také přišel prohlédnout za bílého dne. Předstíral, že chce s jejím mužem probrat jeho kolo. Obvinění ze znásilnění odmítá.

Cyrille D. „Omlouvám se, byl jsem idiot“

Manželka dnes čtyřiapadesátiletého Cyrilla D. byla zrovna na dovolené, když se muž vydal do domu Pelicotových. Vyučený řezník byl prý sexuálně frustrovaný z jejich vztahu a v chatovacích místnostech se uklidňoval. „Omlouvám se, byl jsem naivní, trochu hloupý, idiot,“ řekl u soudu s tím, že až ve vězení pochopil, že „ženy nepatří mužům“. „Můj otec byl Hitler,“ řekl o svém krutém dětství s otcem alkoholikem. Jako teenager nakonec skončil v ústavní péči.

Jean-Pierre M. „Vychovala mě prasata v lese“

Třiašedesátiletý exkamioňák není obviněný ze znásilnění Pelicotové. Od jejího muže však „odkoukal“ používané metody a pak je použil na své ženě. Tu pak v omámeném stavu znásilnilo několik mužů včetně Pelicota. Mezi lety 2015 a 2020 došlo na nejméně dvanáct znásilnění. „Vychovala mě prasata v lese,“ řekl Jean-Pierre M. svým dětem. Prý vyrůstal v extrémní chudobě, extrémním násilí a sám se stal obětí sexuálního zneužívání.

Během jedné z dvanácti nocí se Jean-Pierrova žena probudila. Podle listu Le Figaro se však s manželem dodnes nerozvedla a nežaluje ho, „aby mu neublížila“. „Stále k němu chovám velkou náklonnost (...) Byl to úžasný člověk, velmi dobrý otec, velmi ochranitelský. Zničil nás,“ popsala Cécile u soudu. Žen, které se svých partnerů zastávají, stojí při nich a líčí je jako laskavé muže a skvělé otce, je v případu ostatně víc, podotýká francouzský deník.

Několika z nich Pelicotová vzkázala, že se jí to těžko poslouchá a že by si ženy měly zjistit, co je to kultura znásilnění. Jedna z žen, Vietnamka Hien, také popsala, že svému muži často odmítala sex, a tak se prý musel poohlédnout jinde. Pelicotová ženě řekla, že není její chybou, že se její muž rozhodl znásilnit cizí ženu.

Cyril B. „Já jsem taky oběť“

Sedmačtyřicetiletý řidič kamionu je single a sám sebe popisuje jako každodenního uživatele marihuany. Jeho návštěva Pelicotových je zaznamenaná na videu, které si hlavní obviněný pojmenoval „S Cyrilem z Carpentras“. Muž tvrdí, že by vědomého znásilnění nebyl schopen a že je také oběť.