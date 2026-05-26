„Dosáhli jsme hranice našich integračních a asimilačních kapacit. Proto jsem nyní pevně přesvědčen, že je třeba ukončit imigraci v její současné podobě. Z tohoto důvodu navrhuji tříleté moratorium na legální imigraci. Tato otázka se bude muset vyřešit při příštích prezidentských volbách,“ řekl Darmanin v rozhovoru pro portál Le Journal du Dimanche.
Zdůraznil, že „nejde o ničí barvu pleti ani o původ, ale o lásku k Francii a dodržování pravidel republiky“. „Rasistické teorie nás vedou k tomu nejhoršímu. Problémem však je, že někteří cizinci nerespektují hodnoty integrace a asimilace,“ podotkl ministr spravedlnosti a exministr vnitra.
Je povinností starosty ověřit pravost svazku, a to jako úředníka matriky a zástupce prokuratury. Na rozdíl od toho, co slýchám, sňatek není soukromou, ale veřejnou záležitostí.