Ta tradice vznikla před nějakými šesti lety, uprostřed covidové krize, kdy se francouzští zemědělci obávali o své živobytí. Velké gastronomické festivaly Le Canon Français, nabízející produkty lokálních producentů, jim měly pomoci.
Na přehlídkách regionálních jídel, chutí a nápojů pro stovky lidí se propagovaly gaskoňské, normandské či třeba bretaňské speciality. Všichni byli nadšeni. Až donedávna.
V jídelníčku by prý rozhodně nemělo figurovat vepřové, které se necitlivě dotýká muslimských věřících a symbolicky je vylučuje z veřejného života.