Francouzi jsou něčím zvláštní, jejich stávky stále nechápu, říká zpravodaj Šmíd

V prosinci došli francouzští fotbalisté na mistrovství světa až do finále. Co se dělo ve Francii?

Zavládla fotbalová horečka a země se v nelehké době spojila. Načas ustoupila temnější témata, jako je růst cen, především energie, ale zdražuje se třeba i bageta, což je až neuvěřitelné. Díky fotbalistům Francouzi pocítili hrdost a průběžně slavili každý zápas. Nedovedu si představit, co by se dělo, kdyby ve finále Argentince porazili.

Francouzi jsou do určité míry arogantní, nadřazení a sebestřední. Ale mně se to na nich vlastně líbí, protože k tomu mají důvod. Jan Šmíd