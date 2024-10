Objednával si znásilnění dívek vlastními matkami, ty ještě smlouvaly o ceně

Muž podle obžaloby od roku 2016 na Filipíny převedl kolem 50 tisíc eur (1,3 milionu korun), aby platil ženám za to, že budou před kamerou podle jeho pokynů zneužívat dívky ve věku pěti až patnácti let. Jeho modus operandi byl téměř vždy stejný: Nejprve navázal kontakt se ženou na nějakém legálním webu nabízejícím sexuální show pro dospělé.

„Domluví se s ní na ceně, ona řekne ano, nebo ne a buď je to její vlastní dítě, nebo si najde dítě buď u sousedů nebo na ulici. Většiny činů se prý dopouštěly vlastní matky dětí,“ řekla televizi BFMTV Agathe Morelová, právnička sdružení Agir contre la prostitution des enfants. Zhruba polovina žen prý odmítla, zbylé smlouvaly o ceně.

Advokátka obžalovaného Jane Peisselová řekla, že se její klient ke všem činům přiznal. Sám obžalovaný, který se při výslechu označil za „skutečného pedofila“, podle DPA mluvil o 10 tisících eurech, kterými zaplatil nejméně čtyřiadvaceti ženám za zneužívání dívek.

Videa, která sledoval přes aplikace WhatsApp nebo Skype, vyšetřovatelé našli na jeho telefonu i v počítači. Přes veškerou snahu se jim však nepodařilo zjistit identitu obětí, a to i kvůli minimální spolupráci ze strany filipínských úřadů, dodává BFMTV.

Bouhalem B., který pracoval mimo jiné pro studia Pixar a Disney, bude souzen za spoluúčast na znásilnění a sexuálním napadení nezletilých. Dále je stíhán za spoluúčast na těžkém obchodování s lidmi s nezletilou osobou v recidivě, držení snímků dětské pornografie v recidivě a pravidelné prohlížení dětského pornografického obsahu na internetu.

Obviněného ve Francii už dříve registrovali na seznam sexuálních delikventů, a to poté, co v roce 2009 sexuálně zneužil nevlastní dceru. V roce 2021 jej vzali do vazby.