Rozhodnutí soudu padlo pouhé dva týdny po Sarkozyho propuštění z vězení, kde čekal na odvolací proces v další své kauze. Ta se týká jeho údajného nelegálního financování prezidentské kampaně v roce 2007 penězi z Libye.
Sedmdesátiletý Sarkozy strávil 20 dní v pařížské věznici La Santé a nyní čeká na odvolací soud v této kauze na svobodě. Soud bývalého francouzského prezidenta v rámci libyjské kauzy obvinil ze zločinného spiknutí a letos v září mu uložil pět let vězení. Odvolací řízení se bude konat od 16. března do 3. června příštího roku.
Proces týkající se kampaně 2012 začal v roce 2021, kdy pařížský soud a následně v roce 2024 odvolací soud dospěly k závěru, že Sarkozy svou kampaň financoval nelegálně.
Šlo o to, že téměř dvojnásobně překročil maximální možnou legální částku určenou na tento účel. Zákonný finanční limit je ve Francii 22,5 milionu eur (543,8 milionu korun).
Kasační soud se nezabýval znovu celým případem, ale pouze ověřoval, zda byly dodrženy všechny zákony.