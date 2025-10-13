Nerezignuji, odmítl Macron výzvy opozice. Francii čeká další hlasování o důvěře vládě

  15:32
Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí odmítl výzvy k rezignaci a ostře kritizoval své oponenty, které obvinil z destabilizace Francie. Nejnověji jmenovaná vláda už čelí dvěma návrhům na vyslovení nedůvěry, které by ji do konce týdne mohly svrhnout. Francouzský premiér Sébastien Lecornu představil členy nové vlády v neděli.
Francouzský prezident Emmanuel Macron hovoří s novináři po příletu na mírový summit v egyptském Šarm aš-Šajchu. (13. října 2025) | foto: YOAN VALATReuters

Minulé pondělí podal Lecornu demisi po 27 dnech ve funkci, stalo se tak den poté, co jmenoval svou první vládu. V pátek večer ho ale Macron do funkce šéfa vlády jmenoval znovu.

Lecornu byl nyní nucen novou vládu sestavit rychle, protože musí v těchto dnech předložit návrh rozpočtu na rok 2026.

Macron trvá na svém. Znovu jmenoval premiérem toho, který podal demisi

Politická krize ve Francii se prohloubila po loňských předčasných parlamentních volbách, které vedly k ještě větší roztříštěnosti parlamentu, v níž Macronovi stoupenci nemají většinu.

Agentura Reuters označuje současnou situaci za nejhorší politickou krizi ve Francii za poslední desetiletí.

Macron vystřídal za necelé dva roky pět premiérů a mnoho jeho rivalů tvrdí, že jediným východiskem z krize je, aby prezident vyhlásil nové parlamentní volby nebo odstoupil. Šéf Elysejského paláce něco takového odmítl.

Francie ve varu. Masivní protesty neustávají, Macron se zdá být na odpis

„Zajišťuji kontinuitu a stabilitu a budu v tom pokračovat,“ uvedl v pondělí po příletu do Egypta Macron, jemuž současný druhý mandát vyprší v roce 2027. V severoafrické zemi se s dalšími lídry zúčastní schůzky o ukončení války mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás.

Ve Francii mezitím krajně levicová strana Nepodrobená Francie (LFI) a krajně pravicové uskupení Národní sdružení (RN) podaly návrhy na vyslovení nedůvěry nové vládě. Hlasování bude pravděpodobně ve čtvrtek. Není jasné, zda se kabinet udrží, protože socialisté, jejichž podporu bude téměř jistě potřebovat, si nechávají otevřené možnosti.

Krize ve Francii: Národní sdružení odmítá jednat, Macrona tepou už i jeho expremiéři

Socialisté mimo jiné chtějí, aby premiér zrušil důchodovou reformu z roku 2023, která zvýšila věk odchodu do důchodu z 62 na 64 let.

Lecornu, který se už nyní zapsal do historie tím, že strávil ve francouzském premiérském křesle nejkratší dobu, nevyloučil další rezignaci, pokud nebude schopen splnit svůj úkol, dodal Reuters.

