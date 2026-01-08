Odmítáme nový kolonialismus, USA se odvracejí od pravidel, prohlásil Macron

  16:12
Francouzský prezident Emmanuel Macron ve čtvrtek ostře odsoudil to, co označil za neokolonialismus a nový imperialismus v mezinárodních vztazích. Zaměřil se přitom zejména na zahraniční politiku svého amerického protějšku Donalda Trumpa. Ten se podle francouzského lídra postupně odvrací od některých tradičních spojenců USA a odpoutává se od mezinárodních pravidel.

V každoročním projevu před francouzskými velvyslanci Macron v reakci na „svět, který se porouchává“, obhajoval to, co nazývá „účinným multilateralismem“. Současně vyzval mocnosti skupiny G7, jíž Francie letos předsedá, aby se ve spolupráci s velkými rozvíjejícími se zeměmi pokusily reformovat globální správu a Organizaci spojených národů.

Francouzský prezident Emmanuel Macron (8. ledna 2026)
Prezident Donald Trump hovoří s republikánskými zákonodárci Sněmovny reprezentantů během jejich každoročního politického setkání ve Washingtonu. (6. prosince 2026)
Francouzský prezident Emmanuel Macron (8. ledna 2026)
Emmanuel Macron a Donald Trump během jednání o situaci na Ukrajině (24. února 2025)
„Odmítáme nový kolonialismus a nový imperialismus“, ale „odmítáme také vazalství a defétismus“, prohlásil Macron v Elysejském paláci. „Náš svět se stává světem velmocí, které jsou skutečně v pokušení rozdělit si jej mezi sebou,“ dodal. Podle agentury AFP tak zjevně narážel na sobotní americký vojenský zásah ve Venezuele a únos tamního diktátora Nicoláse Madura do USA nebo na opakované Trumpovy výroky, že Spojené státy potřebují získat Grónsko.

Trump Grónsko skutečně potřebuje, varuje expert. Vojensky si ho ale nevezme

Jakkoliv francouzský prezident ve svém projevu kritizoval Čínu za její „čím dál bezohlednější obchodní agresivitu“ a Rusko jako „destabilizující sílu“ na Ukrajině, nejmarkantnější byly právě jeho komentáře na adresu Spojených států. Ty jsou mocností, která „se postupně odvrací od některých svých spojenců a oprošťuje se od mezinárodních pravidel, která ještě nedávno prosazovala“, prohlásil Macron a zmínil také čím dál častější projevy „neokoloniální agresivity“.

Před rokem francouzský prezident ostře kritizoval to, co označil za „reakcionářskou internacionálu“ podporovanou americkým miliardářem Elonem Muskem. Zároveň však hájil nutnost, aby Francie a celá Evropa uměly spolupracovat s Donaldem Trumpem. Letos podle AFP zašel ve své kritice „trumpovské“ diplomacie ještě dál, aniž by však přímo vyzval k přerušení vztahů se světovou velmocí číslo jedna.

Už mu stejně padají do klína. Trump invazi nepotřebuje, Gróňané potřebují dolary

Francouzské diplomaty pak Macron vyzval, aby se nespokojili s rolí pouhých komentátorů toho, co dělají ostatní, pasivních pozorovatelů „toho, co se rozkládá“. „Právě naopak! Nejsme tu proto, abychom komentovali, jsme tu proto, abychom konali!“ zdůraznil Macron. „Na to, co právě prožíváme, si já zvyknout nemohu,“ uzavřel.

Varoval i Steinmeier

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier varoval, aby se ze světa nestala loupežnická jeskyně, kde si každý bez ohledu na ostatní bere, co se mu zachce. V projevu, který pronesl u příležitosti svých 70. narozenin, řekl, že je třeba zabránit tomu, aby velmoci zatlačily středně velké a malé státy na okraj dějin. Kritizoval Rusko, ale neobvykle ostře i Spojené státy, které podle něj porušily společné hodnoty.

„Nyní je důležité, abychom zabránili tomu, aby se svět proměnil v loupežnickou jeskyni, v místo, ve kterém by si ti nejvíce bezohlední brali, co se jim zachce, ve kterém by se k regionům, celým zemím přistupovalo jako k majetku několika málo mocností, ve kterém by byla snaha zatlačit už i středně velké státy – ke kterým patříme – na okraj dějin a ve kterém by se malé a slabší státy ocitly zcela bez ochrany,“ řekl Steinmeier.

Prezident vystoupil ve středu večer na akci nadace Körber-Stiftung, která se konala u příležitosti jeho narozenin. Steinmeier, který je německým prezidentem od roku 2017, v pondělí oslavil sedmdesátiny.

Washington přebírá kontrolu nad venezuelskou ropou, Trump sní o barelu za 50 dolarů

Prezident zdůraznil, že zániku světového řádu vybudovaného po druhé světové válce nesmí Německo nečinně přihlížet. Reakcí na úpadek respektu k mezinárodnímu právu musí být nové bezpečnostně politické nastavení. „Nesmíme být slabí,“ řekl. „Roli budeme v tomto změněném světě nebo ve světě, který se mění, hrát jen tehdy, když nás budou ostatní brát i vojensky vážně,“ dodal.

Ve svém projevu prezident kritizoval – jako už mnohokrát v minulosti – Rusko za jeho invazi na Ukrajinu, sobotní intervenci Spojených států ve Venezuele či nároky USA na Grónsko ale výslovně nezmínil, upozornila agentura DPA. Hovořil však o dvojité „epochální změně“ – jednou byl útok Ruska na Ukrajinu, druhou „porušení hodnot Spojenými státy, naším nejdůležitějším partnerem“.

V Německu má spolkový prezident převážně ceremoniální roli a vystupovat by měl nadstranicky. Svými projevy ale ovlivňuje náladu a názory společnosti. Sociální demokrat a bývalý dvojnásobný ministr zahraničí Steinmeier je nyní prezidentem už druhé funkční období. Úřad opustí na jaře příštího roku.

