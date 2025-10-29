Řeči o pohlaví jí ničí zdraví, hlídá si i držení těla, řekla u soudu dcera Macronové

Autor: ,
  15:48
Francouzské první dámě Brigitte Macronové se zhoršilo zdraví poté, co se stala terčem falešných zpráv o své údajné transgenderové identitě. Před soudem to v úterý řekla její dcera, podle které aféra zasáhla celou rodinu. Deset lidí v případu čelí obvinění z kyberšikany a šíření pomluv, prokurátor pro ně navrhl podmíněné tresty.
Brigitte Macronová v Paříži (8. října 2025)

Brigitte Macronová v Paříži (8. října 2025) | foto: Berzane Nasser/ABACA / Shutterstock Editorial / ProfimediaProfimedia.cz

Tiphaine Auzierová, dcera Brigitte Macronové, přichází vypovídat k soudu v...
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte Macronová čekají...
Tiphaine Auzierová, dcera Brigitte Macronové, přichází vypovídat k soudu v...
První dáma Brigitte Macronová v Paříži (16. října 2025)
25 fotografií

„Nemůže ignorovat ty hrozné věci, které se o ní říkají,“ řekla Tiphaine Auziereová, podle níž se její matce v důsledku pomluv zhoršilo zdraví. „Je kvůli nucena dávat si pozor na své oblečení, držení těla a každodenní život, protože ví, že její obraz může být neustále zkreslován,“ popsala.

Auziereová podotkla, že fámy dopadají na celou rodinu. „Má to vliv na její děti a vnoučata. Ve škole slyší věci jako: ‚Tvoje babička je muž.‘ Nevím, jak to zastavit,“ dodala jednačtyřicetiletá právnička, jež je jedním ze tří potomků, které má Macronová ze svého prvního manželství.

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Obvinění z kyberšikany vůči první dámě Francie čelí deset lidí – osm mužů a dvě ženy, kteří na internetu o manželce prezidenta Emmanuela Macrona tvrdili, že se narodila jako muž, a označovali ji za pedofilní s odkazem na věkový rozdíl mezi ní a jejím chotěm. Macron je mladší o 24 let.

Prokurátor Hervé Tétier v úterý navrhl pro obžalované podmíněné tresty v rozsahu od tří do dvanácti měsíců. Až rok podmíněného trestu ve vězení hrozí pracovníkovi v reklamě Aurélienovi Poirsonovi-Atlanovi. „Věnoval jsem se satiře, nejsem novinář,“ hájil se před soudem muž.

Až šest měsíců pak Tétier navrhl pro galeristu Bertranda Schollera, jenž podle médií zastává proruské postoje, a ženě, která vystupuje pod pseudonymem Amandine Roy. Je autorkou videa, podle něhož Brigitte Macronová nikdy neexistovala a manželkou francouzského prezidenta je Jean-Michel Trogneux, který prodělal změnu pohlaví.

Upřímně tomu věřily. Soud osvobodil ženy, které tvrdily, že Macronová bývala muž

Pro dalších sedm obviněných prokurátor požadoval nižší podmíněný trest tří měsíců vězení.

V září 2024 Macronová a její bratr Trogneux vyhráli soudní spor kvůli pomluvě. Pařížský soud vyměřil Amandine Roy a další ženě pokutu a finanční odškodnění za online šíření lživých tvrzení o první dámě a jejím bratrovi. Pařížský odvolací soud letos v červenci ale toto rozhodnutí zrušil. Macronová spolu s bratrem se pak obrátili na nejvyšší soud.

Influencerka tvrdila, že Macronová byla muž. Prezidentský pár ji žaluje

Vedle toho manželé Macronovi podle francouzských médií podali v USA žalobu na komentátorku Candace Owensovou, která v Americe aktivně šíří tvrzení, že Macronová se nenarodila jako žena.

Owensová, jejíž profil na síti X má téměř sedm milionů sledujících, své tvrzení několikrát opakovala a letos na stejné téma vydala sérii videí s názvem Becoming Brigitte (Stát se Brigitte). V březnu 2024 uvedla, že by vsadila celou svou kariéru na to, že Macronová je ve skutečnosti muž.

Vstoupit do diskuse (21 příspěvků)

Nejčtenější

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

Motoristé nehledají náhradu za Filipa Turka, to nejde, prohlásil Macinka

Na programu budoucí vlády Andreje Babiše jsme definitivně domluveni, říkají politici ANO, SPD a Motoristů sobě. Zůstává už jen maličkost, kdo v Babišově kabinetu zasedne. A odpověď na otázku, zda to...

29. října 2025

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při rozsáhlé policejní operaci ve favelách v Riu de Janeiro v úterý zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Jde o policejní zásah s nejvyšším počtem...

29. října 2025  11:05,  aktualizováno  15:53

Řeči o pohlaví jí ničí zdraví, hlídá si i držení těla, řekla u soudu dcera Macronové

Francouzské první dámě Brigitte Macronové se zhoršilo zdraví poté, co se stala terčem falešných zpráv o své údajné transgenderové identitě. Před soudem to v úterý řekla její dcera, podle které aféra...

29. října 2025  15:48

Rusové zasáhli dětskou nemocnici v Chersonu. Věděli, na co útočí, říká Zelenskyj

Ruské dělostřelectvo ve středu ostřelovalo dětskou nemocnici v Chersonu na jihu Ukrajiny. Podle místních úřadů bylo zraněno devět lidí, mezi nimi i děti a zdravotníci. Ukrajinský prezident Volodymyr...

29. října 2025  15:47

Epidemii žloutenky A se v Praze nedaří zastavit, roste zájem o očkování

Zatímco v prvním říjnovém týdnu evidovali pražští hygienici za letošek 740 nakažených žloutenkou typu A, o tři týdny později, v témže měsíci, už jich je 939. Nemoc si také vyžádala svou jedenáctou...

29. října 2025  15:44

Létaly střechy, padaly stromy. Hurikán Melissa po Jamajce dorazil na Kubu

Nejméně deset lidí zabily na Haiti záplavy způsobené hurikánem Melissa. Další nejméně čtyři lidé zemřeli v předchozích dnech na Jamajce a v Dominikánské republice. Hurikán dorazil také na jihovýchod...

29. října 2025  7:17,  aktualizováno  15:42

ANO, SPD a Motoristé mají koaliční smlouvu, Okamuru chtějí do čela Sněmovny

Politici ANO, SPD a Motoristů se shodli na koaliční smlouvě budoucí vlády Andreje Babiše a definitivně už i na programu nové vlády. Koaliční smlouvu podepíší v pondělí 3. listopadu ve 13 hodin....

29. října 2025  5:54,  aktualizováno  15:30

Učitelům od ledna stoupne základní část platu o sedm procent, rozhodla vláda

O navýšení základních platů učitelů od ledna příštího roku o sedm procent rozhodla končící vláda Petra Fialy. Po jednání vlády to řekl ministr školství Mikuláš Bek. „Navýšení se bude týkat všech...

29. října 2025  5:36,  aktualizováno  15:15

Systém eDoklady má výpadek, agentura pracuje na opravě

Aktualizujeme

Národní identitní autorita, která slouží k ověřování identity občanů například pro eDoklady, je nedostupná. Digitální agentura na nápravě pracuje.

29. října 2025  13:37,  aktualizováno  15:12

A další rekord. Nvidia jako první překonala pět bilionů dolarů tržní hodnoty

Americký výrobce čipů Nvidia se stal první firmou na světě, jejíž tržní hodnota dosáhla pěti bilionů dolarů, v přepočtu tedy asi 104,5 bilionu Kč. Nvidia stojí v čele světového trhu s čipy pro umělou...

29. října 2025  9:24,  aktualizováno  15:04

Elektřina v Česku zůstala v přepočtu na kupní sílu nejdražší v Evropské unii

Ceny elektřiny pro domácnosti zůstaly v České republice v prvním pololetí podle standardu kupní síly (PPS) nejvyšší z celé Evropské unie. Oznámil to unijní statistický úřad Eurostat. PPS je uměle...

29. října 2025  15:02

ZDF pod palbou. Spolupracovník televize zabitý v Gaze velel jednotce Hamásu

Premium

Televize nejdřív mluvila o „kolegovi“ a „mediálním profesionálovi“, teď otočila. A politici chtějí vyšetřování, protože to „otřáslo důvěrou ve veřejnoprávní vysílání“.

29. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.