„Od nynějška až do ledna 2028 nedojde k žádnému zvýšení věku odchodu do důchodu,“ uvedl francouzský premiér o reformě, která posunula důchodový věk z 62 na 64 let.
Podle agentury AP jde o krok, „který má zabránit okamžitému svržení Lecournuovy křehké menšinové vlády“. Agentura Reuters uvedla, že vláda staronového francouzského premiéra tím „ustoupila tlaku levicových zákonodárců, kteří takový krok požadovali“.
Důchodová reforma však nemá podporu napříč politickým spektrem. Nepodporuje ji ani Le Penovo nacionalistické Národní sdružení (RN) ani krajně levicová Nepoddajná Francie (LFI).
Opoziční socialisté (PS), jejichž podporu současná menšinová vláda potřebuje, dlouhodobě požadovali její zrušení. Na Lecornuovo prohlášení podle serveru deníku Le Monde reagovali potleskem. Premiér ovšem zdůraznil, že odklad reformy neznamená její zrušení.
Lecornu také vyzval zákonodárce, aby hlasování o rozpočtu nezneužili jako záminku pro vyslovení nedůvěry jeho vládě. „Francie musí mít rozpočet a je třeba bezodkladně přijmout nouzová opatření,“ doplnil. Jeho návrh rozpočtu počítá se snížením deficitu na 4,7 procenta HDP.
O rozpočtu budou nyní rozhodovat obě komory francouzského parlamentu, zákon musí schválit do konce letošního prosince. Francouzské právo povoluje, aby vláda parlament obešla pomocí kontroverzního článku ústavy 49.3, který ke schválení letošního rozpočtu využil bývalý premiér François Bayrou.
Lecornu však v úterním proslovu zopakoval, že tento článek nepoužije a rozhodnutí ponechá na zákonodárcích.
Návrh Lecornuovy vlády počítá s ambiciózním plánem snižování veřejných výdajů, jehož cílem je ušetřit ve státním rozpočtu 30 miliard eur (730 miliard Kč). Návrh rozpočtu plánuje škrty ve všech oblastech kromě výdajů na obranu, které mají vzrůst o 6,7 miliard eur (163 miliard Kč). Vláda také slíbila zrušení 3 119 úřednických postů a vyšší zdanění nejbohatších obyvatel.