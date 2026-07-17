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Francouzi vyvinuli dron, který hubí komáry přímo za letu. Pozná je podle zvuku

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  7:57
Dva francouzští inženýři vyvinuli autonomní dron o hmotnosti pouhých 40 gramů, který dokáže hubit komáry přímo za letu. Hmyz rozpoznává podle charakteristického zvuku jeho křídel a díky své velikosti se vejde do dlaně.

Technologický projekt, který vznikl jako žertovný nápad dvou inženýrů Alexe Toussainta a Clovise Piedallua, je založen na zcela novém přístupu.

Evropská unie zakázala nejpoužívanější insekticidy v Česku. Jsou toxické

Namísto plošného rozprašování insekticidů tento dron se čtyřmi rotory lokalizuje hmyz a následně ho přímo hubí pomocí svých vrtulí. Tato metoda podle jeho tvůrců umožňuje ušetřit včely a další opylovače, jejichž křídla vydávají při letu odlišný zvuk.

Dron nazvaný Tornyol je vybaven ultrazvukovým sonarem a inteligentními algoritmy, které mu umožňují zcela autonomně hlídat a chránit předem určenou oblast a sám se dobíjet.

Pro první zájemce bude dron k dispozici za měsíční poplatek 50 dolarů (asi 1000 Kč). Cena za koupi je 1100 dolarů (přes 23 000 Kč). Oba vynálezci získali grant ve výši 28 600 dolarů (přes 604 000 Kč).

Evropa čelí nástupu exotických chorob přenášených komáry. Léčit se často nedají

Le Figaro popisuje, že inovace řeší velmi reálný problém. Komár zůstává nejvražednějším živočichem na světě kvůli nemocem, které přenáší, a ročně je zodpovědný za více než 700 000 úmrtí například na malárii či horečku dengue.

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Témata: Dron, Dolar

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