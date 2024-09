Francouz roky znásilňoval svou ženu. Dával jí prášky na spaní, zval i další muže

Otřesný případ sexuálního násilí začal v roce 2011 a přišlo se na něj až o devět let později. Pomohl tomu sám Pélicot, když se v obchodě pokusil třem ženám dostat s kamerou pod sukni. Policie tehdy francouzskému důchodci zabavila mobily, kamery a další elektroniku včetně laptopu. Tam našla přes tři stovky fotografií a video ženy v bezvědomí, kterou znásilňuje několik lidí.

Objevila také zprávy, v nichž se zadržený chlubil, že omámil svou ženu Gisèle a že kdo s ní chce mít sex, může přijet do Mazanu na jihu země. Postupně se přihlásilo třiaosmdesát zájemců. Policie identifikovala padesát z nich a dnes stojí u soudu spolu s Pélicotem. Jsou mezi nimi řidiči kamionu, vojáci, tesaři, obchodní, dozorce z vězení, zdravotník, ajťák či místní novinář.

Mnozí mají děti a vlastní vztahy. Manželům Pélicotovým bylo v té době kolem šedesáti. Obvinění muži tvrdí, že si mysleli, že jde o fantazii páru, že mají svolení manžela či že nejde o znásilnění spící ženy, protože manžel je celou dobu přítomen. Další prý Pélicot vlákal do pasti historkou, že v ložnici proběhne sex ve třech a že Gisèle jen předstírá, že spí, protože se stydí.

Pélicot to ovšem odmítl tím, že všechny vždy předem upozornil, že žena o ničem neví. Někteří obvinění nabídku využili jednou, deset vícekrát a jeden dokonce šestkrát. V době činu jim bylo od jednadvaceti do osmašedesáti let. Osmnáct z nich je teď v zadržovací vazbě. Jeden z mužů je pak obviněn, že totéž co Pélicot dělal své vlastní ženě. A do znásilnění této ženy se zase zapojil i Pélicot. Pět dalších mužů doma ukrývalo dětskou pornografii.

Název složky „Zneužívání“

Hlavní obviněný většinu kompliců poznal prostřednictvím portálu coco.fr, kde svou ženu nabízel. Příslušná místnost na chatu nesla název „a son insu“ neboli „bez jejich vědomí“. Úřady web v červnu zablokovaly, protože byl podle nich pro nebezpečné lidi zdrojem informací o zranitelných osobách. Během vyšetřování Pélicota policie přišla na dalších 20 tisíc videí a fotek, přičemž mnohé byly datované a označené. Název složky: Zneužívání.

Sama Gisèle, ale ani žádné z jejich dětí nebo příbuzných přitom neměli tušení, co se děje. Zneužívaná žena roky nevysvětlitelně hubla, padaly jí vlasy. Občas si nepamatovala celé dny, jindy vypadala jako v transu. Její okolí se obávalo Alzheimera. Až když si pak ženu předvolala policie, dozvěděla se, kdo ve skutečnosti může za její podivné stavy.

S Pélicotem byla od svých osmnácti, svoji byli padesát let. Policistům, kteří jí některé zabavené fotografie ukázali, svého manžela popsala jako starostlivého a pozorného. Z fotek byla podle listu The New York Times v hlubokém šoku. Nepamatovala si žádné z prožitých znásilnění a ze zmíněných mužů znala od vidění jen jednoho. Bydlí totiž v sousedství.

Poté, co se dozvěděla pravdu, se s Pélicotem rozvedla a změnila si příjmení. U soudu však žádá maximální otevřenost „až do samého konce“, proto také odmítla možnost vyloučit ze soudní síně veřejnost. Pélicot se ke všemu přiznal a nyní mu hrozí až dvacet let vězení.

Vyšetřovatelům popsal, že začal manželce drtit prášky na spaní do jídla a pití proto, aby jí mohl dělat věci a oblékat jí kousky, které Gisèle odmítala. Pak začal zvát i další muže. Tvrdí, že za to nikdy nechtěl peníze a v průběhu let vymyslel pravidla sloužící k tomu, aby se Gisèle neprobudila. Třeba zákaz kouření nebo kolínské. Muži se museli svlékat už v kuchyni a nesměli mít studené ruce. Po každé noci Pélicot svou manželku očistil.

Francouze nyní vyšetřují i pro podezření ze znásilnění a vraždy třiadvacetileté ženy, ke které došlo v roce 1991, a z pokusu o znásilnění devatenáctileté ženy z roku 1999. Pélicot přiznal druhý případ, první však popírá. Podle policie navíc na internetu nabízel také tajně pořízené intimní fotky své dcery a dvou snach.

Před začátkem procesu před soudní budovou v Avignonu demonstrovalo asi patnáct členů dvou hnutí na ochranu práv žen. Demonstranti se hlásili k Les Amazones d’Avignon (Amazonky z Avignonu) a Osez le féminisme 84 (Nebojte se feminismu 84), který odkazuje na číslo departementu Vaucluse, v němž Avignon leží. Skandovali: „Násilníci, vidíme vás, oběti, věříme vám“.

A mezi lékaři se objevili ti, kteří apelují na kolegy, aby si všímali podezřelých symptomů. Nic netušící Gisèle totiž se svými potížemi navštívila několik gynekologů a neurologů, ale vždy odešla bez diagnózy.