Francií otřásá vražda školačky. Úřady roky přehlížely chování podezřelého

„Náš malý svět se zhroutil,“ řekla teta oběti, která kráčela v čele průvodu po boku rodičů a bratra mrtvé dívky. „Lyhanna musí být tak dojatá, když se shůry dívá, kolik lidí se tu pro ni sešlo,“ dodala.
Účastníci pochodu včetně starosty obce byli oblečeni v bílém, někteří drželi v rukou bílé květiny a nesli transparent s nápisem „Už nikdy víc! Máme tě rádi. Chybíš nám“. Na bezpečnost pochodu dohlíželo 150 četníků.
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„Dotýká se mě to. Mám dvě děti, dvanáctiletou dceru a třináctiletého syna. Mohlo se to stát mé rodině, mému synovi nebo dceři,“ řekla reportérce agentury AFP 41letá Céline Camusová.
Fleurance se nachází v departementu Gers asi 65 kilometrů severozápadně od Toulouse a má zhruba 6000 obyvatel.
Lyhanna v obci zmizela 29. května odpoledne po odchodu ze školy. Její tělo bylo nalezeno 4. června v sile v opuštěném zemědělském areálu. Pitva v pátek potvrdila, že pozůstatky patří dívce s tím, že příčinu smrti zatím nebylo možné určit.
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Hlavní podezřelý 41letý Jérôme B., otec Lyhanniny spolužačky, byl 1. června obviněn z únosu a omezování osobní svobody a je ve vazbě.
V minulosti na něj byla podána čtyři trestní oznámení kvůli možnému sexuálnímu napadení či znásilnění nezletilých a nevhodnému chování vůči středoškolačce. Vyšetřovatelé Jérôma navzdory podezřením nikdy ani nevyslechli.
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V sousední obci Montestruc-sur-Gers, kde má podezřelý bydliště, v neděli ceduli s názvem vsi zakrývalo bílé prostěradlo s nasprejovaným nápisem „PDM (trest smrti) pro pedofily“.
Ministr spravedlnosti Gérald Darmanin se v pátek jménem ministerstva omluvil pozůstalým dívky, prezident Emmanuel Macron mluvil o nepřijatelném selhání. Darmanin oznámil, že v návaznosti na případ požádá generální prokurátory, aby do 14. července přezkoumali „všechny stížnosti týkající se dětí“, tedy přibližně 70 tisíc případů.