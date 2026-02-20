USA kritizovaly smrt aktivisty ve Francii. Máte mnohem víc vražd než my, reagovala

  20:33
Ke kritice kvůli zabití nacionalistického aktivisty Quentina Déranquea ve Francii ze strany Itálie se přidaly i Spojené státy. Vysoce postavená diplomatka Sarah Rogersová na síti X vyjádřila znepokojení nad situací ve Francii a uvedla, že USA budou situaci nadále sledovat. Francouzští diplomaté však v reakci jízlivě poukázali na mnohonásobně větší počet vražd v USA.
Francouzi v Nice se shromáždili po smrti nacionalistického aktivisty Quentina Deranquea. (20. února 2026) | foto: Profimedia.cz

„Demokracie spočívá na základní dohodě: můžete veřejně vyjádřit jakýkoli názor a nikdo vás za to nezabije. Proto přistupujeme k politickému násilí – terorismu – tak přísně. Jakmile se rozhodnete zabíjet lidi za jejich názory, místo abyste je přesvědčovali, opouštíte civilizaci. Budeme tento případ nadále sledovat,“ uvedla náměstkyně ministra zahraničí Spojených států Sarah Rogersová v reakci na příspěvek amerického Úřadu pro boj proti terorismu (CT) na síti X.

„Zprávy potvrzené francouzským ministrem vnitra, že Quentin Deranque byl zabit levicovými militanty, by nás měly všechny znepokojovat. Násilný radikální levicový extremismus je na vzestupu a jeho role ve smrti Quentina Deranqueho dokazuje, jakou hrozbu představuje pro veřejnou bezpečnost. Budeme situaci nadále sledovat a očekáváme, že pachatelé násilí budou postaveni před soud,“ stálo v příspěvku CT, na nějž reagovala diplomatka.

Množství násilných útoků ze strany levicových aktérů v USA podle amerického Centra pro strategická a mezinárodní studia v posledních letech vzrostlo. Odrazilo se však z nízké základy a jejich počet je mnohem nižší než celková úroveň násilí páchaného pravicovými a džihádistickými útočníky.

Tvrdá data: pětkrát víc vražd v USA než ve Francii

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat a ve stejný den tým francouzských diplomatů a fact-checkerů, kteří stojí za internetovým účtem na síti X French Response, jim zasadil statistickou ránu, když poukázal na počet úmyslných vražd v USA a ve Francii.

Diplomacie v blátě. Francie tasí proti dezinformacím zbraně internetových trollů

„USA: 6,7 vraždy na 100 tisíc obyvatel. Francie: 1,5 vraždy na 100 tisíc obyvatel. Budeme tento případ nadále sledovat,“ stojí v příspěvku na síti X.

Uživatel Muskovy sítě zřejmě původem z Polska poté pomocí nástroje umělé inteligence zvané Grok vyhledal statistiky pro Rusko a Polsko. Údaj pro Rusko činil největší číslo ze zmíněných zemí – 7,9 vraždy na 100 tisíc obyvatel. V Polsku je to podle Groka 0,7 vraždy.

Střet Meloniové a Macrona

Na zabití aktivisty Quentina Déranquea reagovala o den dříve italská premiérka Georgia Meloniová, která ve středu uvedla, že zabití mladého muže, kterého se podle Meloniové dopustily skupiny blízké extremistické levici, je „ránou pro celou Evropu“ a vyvolává hlubokou bolest.

„Když nenávist a násilí nahradí dialog, tak je to ztráta pro celou demokracii,“ uvedla italská premiérka.

Ať si každý hledí svého, vzkázal Macron k reakci Meloniové na zabití nacionalisty

„Ať si každý hledí svého,“ reagoval ve čtvrtek Macron na prohlášení Meloniové. „Jsem vždy překvapený, že lidé, kteří jsou nacionalisté a nechtějí, aby se jim ostatní pletli do jejich záležitostí, jsou ti první, kteří komentují to, co se děje u druhých,“ reagoval Macron.

Vůči Macronovi se ohradil italský ministr zahraničí Antonio Tajani. Podle něj je zabití aktivisty v Lyonu „vraždou, která nemá hranice, varováním pro ty, kteří používají nenávist a násilí“. Tajani poukázal, že Itálie v minulosti zažila mnoho násilných střetů mezi různými politickými skupinami.

USA kritizovaly smrt aktivisty ve Francii. Máte mnohem víc vražd než my, reagovala

