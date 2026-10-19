„S hrdostí vám oznamujeme, že jsme zablokovali největší muzeum na světě,“ uvádí nápis vyvěšený v blízkosti jednoho z nejnavštěvovanějších kulturních zařízení světa, do něhož denně zavítá přes 20 tisíc lidí. Vedení muzea uvedlo, že za blokádou stojí studenti umělecké vysoké školy École du Louvre a že s ní muzeum nemá nic společného.
Francouzské úřady se v pondělí potýkají s následky mohutných víkendových protestů několika set tisíc lidí proti nárůstu životních nákladů, které navázaly na předchozí studentské demonstrace.
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Řada demonstrací v Paříži, Marseille či dalších velkých městech se zvrhla v násilnosti skupin radikálů, při nichž policie během víkendu zadržela téměř 2400 lidí a okolo 1000 policistů utrpělo zranění.
Ministr vnitra Laurent Nuňez odpoledne navštíví Marseille, kde po násilnostech a rabování zůstává ve vazbě nejméně 13 ze zadržených lidí. Prokuratura uvádí, že se zde do násilností zapojilo až 30 tisíc lidí.
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Starosta města Benoit Payant označil tento údaj za absurdně vysoký, zároveň však kritizoval podle něj nedostatečné nasazení bezpečnostních složek.
Prezident Emmanuel Macron dnes uvedl, že bezpečnostní orgány se na akci nedostatečně připravily a neměly dobré zpravodajské informace, nabízenou Nuňezovu demisi však odmítl a nařídil mu přípravu nových opatření proti násilnostem.