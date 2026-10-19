Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Demonstranti zablokovali vchod do Louvru. Marseille zatrhla shromáždění

Autor: ,
  11:45
Demonstranti a studenti uměleckých a kulturních škol blokují vchod do muzea...

Demonstranti a studenti uměleckých a kulturních škol blokují vchod do muzea Louvre během demonstrace na podporu hnutí středoškoláků. (19. října 2026) | foto: Reuters

Demonstranti a studenti uměleckých a kulturních škol blokují vchod do muzea...
Demonstranti a studenti uměleckých a kulturních škol blokují vchod do muzea...
Demonstranti a studenti uměleckých a kulturních škol blokují vchod do muzea...
Ve Francii začaly demonstrace, u kterých se očekává, že se během dne rozrostou...
172 fotografií
Demonstranti podporující francouzské studenty zablokovali vchod do pařížského muzea Louvre, které je pro veřejnost zavřené, uvedla instituce na svých stránkách. Vedení druhého největšího francouzského města Marseille po násilných víkendových protestech zakázalo všechna shromáždění. Protestní hnutí takzvaných žlutých vest ohlásilo další masové demonstrace na sobotu.

„S hrdostí vám oznamujeme, že jsme zablokovali největší muzeum na světě,“ uvádí nápis vyvěšený v blízkosti jednoho z nejnavštěvovanějších kulturních zařízení světa, do něhož denně zavítá přes 20 tisíc lidí. Vedení muzea uvedlo, že za blokádou stojí studenti umělecké vysoké školy École du Louvre a že s ní muzeum nemá nic společného.

Francouzské úřady se v pondělí potýkají s následky mohutných víkendových protestů několika set tisíc lidí proti nárůstu životních nákladů, které navázaly na předchozí studentské demonstrace.

Úřady podcenily přípravu, přiznal Macron. Demisi ministra kvůli násilnostem nepřijal

Řada demonstrací v Paříži, Marseille či dalších velkých městech se zvrhla v násilnosti skupin radikálů, při nichž policie během víkendu zadržela téměř 2400 lidí a okolo 1000 policistů utrpělo zranění.

Ministr vnitra Laurent Nuňez odpoledne navštíví Marseille, kde po násilnostech a rabování zůstává ve vazbě nejméně 13 ze zadržených lidí. Prokuratura uvádí, že se zde do násilností zapojilo až 30 tisíc lidí.

Nový rok 1968? Nepokoje vstoupí do historie, jsou síla i na Francii

Starosta města Benoit Payant označil tento údaj za absurdně vysoký, zároveň však kritizoval podle něj nedostatečné nasazení bezpečnostních složek.

Prezident Emmanuel Macron dnes uvedl, že bezpečnostní orgány se na akci nedostatečně připravily a neměly dobré zpravodajské informace, nabízenou Nuňezovu demisi však odmítl a nařídil mu přípravu nových opatření proti násilnostem.

Vstoupit do diskuse (26 příspěvků)

Nejčtenější

Nejhorší sucho za sto let. Hracholusky odhalily bunkr i bývalý sad

Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty....

Snímky přehrady Hracholusky na Plzeňsku nabízejí v posledních týdnech neobvyklou podívanou. Horní část přehrady je téměř bez vody a stále se snižující hladina odhalila zbytky zatopených vesnic,...

Trump jmenoval novou zmocněnkyni. Debata znovu sklouzla k jejímu vzhledu

Oficiální fotografie nové zvláštní velvyslankyně pro monitorování a boj proti...

Americký prezident Donald Trump jmenoval podnikatelku a filantropku Barberu Thornhillovou novou zvláštní velvyslankyní pro monitorování a boj proti obchodu s lidmi. Oznámení její nové funkce...

Známý lékař, miliardář i marketér od Koženého. S kým Pavel tráví dovolenou

Premium
Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii. Na snímku vlevo...

Český prezident Petr Pavel i jeho mediální tým už přes týden odmítají říct, jak hlava státu platila přelety soukromými tryskáči mezi Prahou a Marokem, kde nyní Pavel tráví dovolenou. Redakci iDNES.cz...

Dětem darovala jmění, ale smějí se jí kvůli vzhledu. Miliardář Dell se manželky zastal

Susan a Michael Dellovi u Donalda Trumpa

Americká filantropka Susan Dellová věnovala se svým manželem miliardy dolarů na budoucnost amerických dětí, místo vděku se však na internetu dočkala posměchu kvůli svému vzhledu. A tak se zakladatel...

Bosse s manželkou vyfotil na pláži. Za drzou reportáž dostal dvě kulky do hlavy

Ikonická fotografie vlivného podnikatele Alfreda Yabrána a jeho ženy....

Nikdo nesměl vědět, jak vypadá, chtěl jen ze zákulisí tahat za nitky. Přesto tvář Alfreda Yabrána uviděla celá Argentina. A jako by to nestačilo, reportéři ho vyfotili na dovolené. V trenclích!...

Koalice urychlí jednání o konci poplatků ČT. Brzy se dozvíte termín, řekl Okamura

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura po jednání koaliční rady (19. listopadu...

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura řekl, že vládní koalice urychlí projednávání zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Dohoda na tom podle něj panuje. „Už mluvíme o konkrétním...

19. října 2026  8:55,  aktualizováno  12:07

Výsledky senátního finále vyjdou v úterý. Projednala je volební komise

Druhé kolo senátních voleb bylo ukončeno. Začalo sčítání. (17. října 2026)

Státní volební komise projednala průběh a výsledky druhého kola senátních voleb, v němž lidé uplynulý víkend zvolili 22 senátorů. Ministerstvo vnitra o tom v pondělí informovalo na sociální síti....

19. října 2026  11:57

Olomouc už zná nové vedení. Primátorem se stane Zelenka, koalice má pět stran

Aktualizujeme
Zástupci nové olomoucké koalice. Zleva Zdeněk Žák (Piráti), Kristína...

Dny licitování jsou u konce - město Olomouc už zná svoji novou vládu na nadcházející čtyři roky. Ve vedení magistrátu končí hnutí ANO, které sice ovládlo komunální volby, ale přesouvá se do opozice....

19. října 2026  10:17,  aktualizováno  11:56

Zabiju vás, vyhrožoval muž své rodině s nožem v ruce. Za podobný čin už seděl

ilustrační snímek

Z vyhrožování třem členům nejbližší rodiny je podezřelý dvaapadesátiletý muž z Hradce Králové. Násilím se dostal do bytu, v ruce měl přitom nůž s dlouhou čepelí a máchal s ním kolem sebe. Incident...

19. října 2026  11:49

Demonstranti zablokovali vchod do Louvru. Marseille zatrhla shromáždění

Demonstranti a studenti uměleckých a kulturních škol blokují vchod do muzea...

Demonstranti podporující francouzské studenty zablokovali vchod do pařížského muzea Louvre, které je pro veřejnost zavřené, uvedla instituce na svých stránkách. Vedení druhého největšího...

19. října 2026  11:45

Hrůza na Děčínsku. Zavraždil matku a chtěl zabít manželku, pak boural, tvrdí policie

Policejní auto.

Policisté zveřejnili podrobnosti k tragédii, která se odehrála o víkendu v Jílovém na Děčínsku. Podle nich tam dvaapadesátiletý muž zavraždil svoji matku a následně chtěl připravit o život i svou...

19. října 2026  11:44

Volkswagen plánuje zmrazit mzdy do roku 2030, týká se to i Škody, tvrdí odboráři

ilustrační snímek

Automobilový koncern Volkswagen plánuje do roku 2030 zmrazit mzdy svých více než 660 tisíců zaměstnanců. V tiskové zprávě to v pondělí uvedl německý odborový svaz IG Metall. Volkswagen odmítl...

19. října 2026  11:22,  aktualizováno  11:43

Alf, Tygr z Medvídka Pú i mamut Manny. Které postavy utichly se smrtí Oty Jiráka

O víkendu odešel známý český herec a dabér Ota Jirák. S ním utichla řada oblíbených animovaných i hraných postaviček, které už v nových filmech a seriálech nikdy nebudou znít tak, jak jsme zvyklí. Podívejte se, komu Ota Jirák propůjčil svůj charakteristic

O víkendu odešel známý český herec a dabér Ota Jirák. S ním utichla řada oblíbených animovaných i hraných postav, které v nových filmech a seriálech už nikdy nebudou znít, jak jsme byli zvyklí....

19. října 2026  11:35

Spotřeba plynu letos vzrostla, zájem je i o nová připojení, potvrzuje GasNet

ilustrační snímek

Skupina GasNet, největší distributor plynu v Česku, dodala od ledna do září letošního roku zákazníkům na svém distribučním území 42,9 terawatthodin (TWh) energie. Ve srovnání se stejným obdobím...

19. října 2026  11:34

Tragédie v přímém přenosu. Kněze při mši zabil padající krucifix

Tragédie při mši v Ekvádoru. Kněze zabil padající kříž

Římskokatolický kněz Patricio Sánchez zemřel při večerní mši na jihozápadě Ekvádoru. Během bohoslužby, kterou kostel vysílal živě na sociálních sítích, na něj spadl těžký krucifix zavěšený nad...

19. října 2026  11:28

Vláda jedná o návrhu, který má změnit financování asistentů pedagoga

Zasedání vlády. Na snímku ministr školství Robert Plaga (ANO). (12. října 2026)

Na vládu se vrací spor o inkluzi. Ministr školství za ANO Robert Plaga přinesl na jednání novelu školského zákona, která má změnit financování asistentů pedagoga a kterou musela vláda před dvěma...

19. října 2026  5:55,  aktualizováno  11:24

Nový rok 1968? Nepokoje vstoupí do historie, jsou síla i na Francii

Proti vysokým životním nákladům v sobotu ve Francii protestovaly statisíce...

Francií otřásají masové protesty. Už zase. Dějiny páté republiky jsou protkány bezpočtem vln demonstrací a stávek, jež už se otiskly do DNA země. Jaké místo zaujmou nynější nepokoje vedle bouří...

19. října 2026  11:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×