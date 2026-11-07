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Francie opět vře. Ulice zaplnily protesty, policie je v pohotovosti

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  16:24
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Demonstrace v Paříži, která je součástí nové vlny protestů proti rostoucím...

Demonstrace v Paříži, která je součástí nové vlny protestů proti rostoucím životním nákladům a cenám pohonných hmot. (7. listopadu 2026) | foto: Reuters

Protest za zvýšení mezd a na podporu studentského protestního hnutí...
Demonstrace v Paříži, která je součástí nové vlny protestů proti rostoucím...
Protest za zvýšení mezd a na podporu studentského protestního hnutí...
Protest za zvýšení mezd a na podporu studentského protestního hnutí...
194 fotografií
Francouzské ulice opět ovládly demonstrace proti rostoucím životním nákladům a na podporu mladých studentů. Úřady očekávají mezi 130 tisíci až 170 tisíci účastníky na akcích po celé zemi. Protesty svolané tamními odbory se konají vedle tzv. hnutí žlutých vest, které na stejný den svolalo přes 190 shromáždění.

Protesty navazují na rozsáhlou celostátní stávku vyhlášenou odbory. V Paříži pochod povede z náměstí Place de la République až na náměstí Place de la Nation.

Protest za zvýšení mezd a na podporu studentského protestního hnutí středoškoláků v Paříži (7. listopadu 2026)
Demonstrace v Paříži, která je součástí nové vlny protestů proti rostoucím životním nákladům a cenám pohonných hmot. (7. listopadu 2026)
Demonstrace v Paříži, která je součástí nové vlny protestů proti rostoucím životním nákladům a cenám pohonných hmot. (7. listopadu 2026)
Protest za zvýšení mezd a na podporu studentského protestního hnutí středoškoláků v Paříži.(7. listopadu 2026)
194 fotografií

Před začátkem demonstrace kolem jedné odpoledne se náměstím v metropoli rozezněl orchestr mladých hudebníků.

Francie kvůli protestům prodloužila bezpečnostní opatření. Po celé zemi nasadila 70 tisíc policistů a četníků, drony a vodní děla, jak v pátek uvedl francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez. „Riziko je naprosto stejné jako v předchozích sobotách,“ prohlásil.

Do ulic ve Francii vyšlo 600 tisíc lidí. Velká města se potýkala s nepokoji

Demonstrace studentů, kteří jsou nespokojeni s poměry na školách, ve Francii vypukly v polovině září. Připojili se k nim také tisíce lidí protestujících proti rostoucím životním nákladům, a to jen půl roku před prezidentskými volbami.

Po studentských protestech minulý čtvrtek následovala celostátní stávka svolaná tamními odbory, kdy do ulic podle odborové organizace CGT vyšlo zhruba 1,6 milionu lidí. Francouzské ministerstvo vnitra naopak odhadlo účast na 575 tisíc demonstrantů.

5. listopadu 2026
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