Francie opět vře. Ulice zaplnily protesty, policie je v pohotovosti

Protesty navazují na rozsáhlou celostátní stávku vyhlášenou odbory. V Paříži pochod povede z náměstí Place de la République až na náměstí Place de la Nation.
Před začátkem demonstrace kolem jedné odpoledne se náměstím v metropoli rozezněl orchestr mladých hudebníků.
Francie kvůli protestům prodloužila bezpečnostní opatření. Po celé zemi nasadila 70 tisíc policistů a četníků, drony a vodní děla, jak v pátek uvedl francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez. „Riziko je naprosto stejné jako v předchozích sobotách,“ prohlásil.
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Do ulic ve Francii vyšlo 600 tisíc lidí. Velká města se potýkala s nepokoji
Demonstrace studentů, kteří jsou nespokojeni s poměry na školách, ve Francii vypukly v polovině září. Připojili se k nim také tisíce lidí protestujících proti rostoucím životním nákladům, a to jen půl roku před prezidentskými volbami.
Po studentských protestech minulý čtvrtek následovala celostátní stávka svolaná tamními odbory, kdy do ulic podle odborové organizace CGT vyšlo zhruba 1,6 milionu lidí. Francouzské ministerstvo vnitra naopak odhadlo účast na 575 tisíc demonstrantů.
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5. listopadu 2026