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Bouřící studenti ve Francii mají posilu. Přijela je podpořit Thunbergová

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  12:46
Francouzští středoškoláci a vysokoškoláci v úterý ráno obnovili blokády před dalším celostátním dnem demonstrací. Vláda, jež nabídla některé ústupky, nicméně tvrdí, že zájem o protesty slábne. Podpořit demonstranty přijela i švédská aktivistka Greta Thunbergová. V sobotu se v zemi konají protesty proti zdražování, k nimž by se mohli připojit i studenti se svými požadavky.
Švédská aktivistka Greta Thunbergová přijela na pařížské predměstí Saint-Denis podpořit protestující francouzské studenty. (13. října 2026)
Švédská aktivistka Greta Thunbergová přijela na pařížské predměstí Saint-Denis podpořit protestující francouzské studenty. (13. října 2026)
Ve Francii protestují studenti středních a vysokých škol. Snímek pochází z Paříže. (13. října 2026)
Ve Francii protestují studenti středních a vysokých škol. Snímek pochází z Marseille. (13. října 2026)
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Studentské protesty původně vypukly v pařížském regionu v polovině září, kdy se učitelé a studenti začali bouřit proti nedostatku personálu na střední škole v Créteil na jihovýchodním předměstí francouzské metropole. Demonstrace se rozšířily po celé zemi a jejich účastníci kritizují mimo jiné podfinancování školství, nedostatek učitelů, špatný stav škol a přetížené rozvrhy.

Odborový svaz středoškoláků nadále požaduje plán ve výši deset miliard eur (více než 243,5 miliardy korun) pro střední školy a zrušení systému Parcoursup, který slouží k podávání přihlášek na vysoké školy.

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Systém spuštěný v roce 2018 je podle kritiků složitý a neprůhledný, kvůli boji o místa na vysněných školách přináší žadatelům stres a úzkost a školským pracovníkům zátěž při vyřizování mnoha žádostí. Prohlubuje také nerovnost, protože obory vidí absolvované střední školy uchazečů, což podle stanice France 24 může znevýhodňovat studenty z méně prestižních škol nebo z chudších oblastí.

Dojdeme si pro ně

V Paříži, kde bylo v úterý zablokováno několik středních škol a univerzit už před svítáním, má demonstrace začít ve 14 hodin na náměstí Place d’Italie na jihovýchodě města a směřovat na severozápad k Invalidovně. Nedaleko ní se nachází ministerstvo školství a Matignonský palác s úřadem premiéra Sébastiena Lecornua. Na sociálních sítích také koluje výzva k další, neohlášené demonstraci na trase od pařížské radnice k Matignonu.

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„Neposlouchají nás, tak si pro ně dojdeme,“ oznámila Studentská unie. Středoškolské a studentské organizace už totiž několik dní žádají o schůzku s Lecornuem.

Demonstrace a blokády na některých lyceích začaly před svítáním i v bretaňském Rennes a také v Marseille a Montpellier na jihu země. Ve východofrancouzském departementu Rhône bylo narušeno fungování sedmi vzdělávacích institucí i několika vysokých škol. Na demonstraci před lyceem Paula Éluarda v Saint-Denis na severu Paříže dorazila i třiadvacetiletá švédská aktivistka Thunbergová.

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Zájem o protesty však podle vlády slábne. V pondělí bylo podle ministerstva školství zavřeno 130 z celkem 3 700 škol, 96,5 procenta institucí tedy bylo otevřeno. V pátek bylo zavřeno 172 škol. Resort ovšem neposkytl údaje o počtu škol, jejichž provoz narušují blokády. V sobotu se ve Francii koná demonstrace proti drahotě, k níž by se studenti mohli připojit a oživit tím vlastní protesty.

Ministerstvo také uvedlo, že zatímco hnutí výrazně slábne, násilí se stupňuje. V pondělí bylo podle něj zraněno nejméně osm školských pracovníků. Mladíci ve Vitrolles u Marseille se pak v noci na úterý pokusili zapálit garáž přiléhající k jednomu z lyceí. Policie v této souvislosti zadržela dvanáctiletého chlapce.

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„Demonstrace se musí odehrávat v klidu, řádně a s respektem jak k lidem, tak k majetku,“ řekl v pondělí francouzský prezident Emmanuel Macron, který se ke studentským protestům od jejich začátku vyjadřuje jen zřídka.

Vláda začala postupně předkládat spíše politická řešení, která však podle agentury AFP nebyla příliš přesvědčivá. Ministr školství Édouard Geffray slíbil, že na střední školy, kde je situace nejnaléhavější, urychleně nastoupí tři tisíce náhradních učitelů. Kabinet podle premiéra také předloží pozměňovací návrhy k návrhu rozpočtu na příští rok, které budou zahrnovat některé návrhy probírané na konzultační platformě určené pro středoškoláky.

Střední školy
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