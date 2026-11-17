Do akce se zapojili zaměstnanci veřejného sektoru, žáci i studenti. Šéfka odborového svazu CGT Sophie Binetová v této souvislosti požadovala okamžité zvýšení mezd.
Francie je už několik týdnů dějištěm sociálních protestů, jejichž ústředním tématem jsou rostoucí životní náklady. Mladí lidé navíc demonstrují za větší finanční podporu školství a za rovné příležitosti.
Stávkový den se ve Francii konal už na začátku listopadu. Tehdy se ho podle ministerstva vnitra zúčastnilo přes půl milionu lidí, zatímco CGThovořila o téměř 1,6 milionu účastníků.