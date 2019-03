Zmučená Paříž zažívá nové protesty. Po víkendovém vypálení Champs-Élysées

Nové demonstrace přicházejí v době, kdy kabinet začal uvažovat o částečném omezení svobody shromažďování, a to v citlivých místech, kde došlo k velkým hmotným škodám. Jako na Champs-Élysées.



Odbory k účasti na generální stávce a protestech vyzývají státní zaměstnance napříč obory. Přijít by měli především železničáři, kterým vadí otevírání francouzských drah konkurenci. A podle deníku Le Figaro se plánuje zapojit také až čtyřicet procent učitelů základních i mateřských škol.

Největší odborářská organizace CGT kromě nich zve studenty i nespokojené Francouze ze soukromého sektoru. Říkají, že „velká národní debata“, se kterou přišel prezident Emmanuel Macron a ve které se měly výtky vůči politice vlády probrat, nestačí.

„Je to jen mluvení a kouřová clona, která zaměstnavatele zbavuje veškeré ekonomické a sociální odpovědnosti,“ uvedla CGT. Akce přichází také pouhých pár dní poté, co francouzskou metropoli znovu ničili příznivci hnutí takzvaných žlutých vest. Jejich lídr Eric Drouet už ostatně odborářům vyjádřil podporu a příznivce žlutých vest vyzval, aby obsadili rafinerie. Sám se přitom nyní musel potýkat s vandalismem. Podle serveru L’Obs mu někdo pomaloval auto žlutou barvou a vypustil pneumatiky.

Sobotních manifestací žlutých vest se podle vládních údajů zúčastnilo kolem 10 tisíc lidí, včetně asi patnácti set členů „tvrdého jádra“. Právě ti podle francouzského premiéra Édouarda Philippa „rabovali, ničili majetek a působili zranění“.

Při osmnácté vlně protivládních protestů byly poničeny místní banky, restaurace, kavárny, novinové stánky i luxusní obchody. Vandalové neušetřili téměř žádného z hlavních obchodníků: škody sčítají prodejci jako Samsung, Tissot, Zara, Dior, GAP, Longchamp, Levis a další.



Policie také zatkla pětici, která se v sobotu cestou z demonstrací ve vlaku chlubila, že během protestů a rabování na Champs-Élysées získala drahé zboží. Na čtyři muže a jednu ženu policii upozornil spolucestující, napsal v pondělí deník Le Figaro. Policie u pětice našla kávovar Nespresso, náhrdelník Swarovski a oblečení značek Hugo Boss a Celio. Obvinila ji z přechovávání kradeného zboží, soud se bude konat v červnu.



„To vše jsou trestné činy. Reakce vlády musí být rozhodná,“ dodal premiér. Také prezident Francie Emmanuel Macron demolování Paříže odsoudil. „To, co se stalo na Champs-Élysées, už nelze nazvat manifestací. To jsou lidé, kteří se snaží zničit republiku a skoro ji zabít. Všichni, co tam byli, jsou toho spolupachatelé,“ napsal na Twitteru.

Emmanuel Macron (Twitter) @EmmanuelMacron Ce qu’il s’est passé aujourd’hui sur les Champs-Élysées, ça ne s’appelle plus une manifestation. Ce sont des gens qui veulent détruire la République, au risque de tuer. Tous ceux qui étaient là se sont rendus complices de cela. odpovědětretweetoblíbit

Francouzský premiér Philippe v pondělí oznámil, že vláda v reakci na nové násilnosti během sobotních protestů žlutých vest propustí šéfa pařížské policie Michela Delpueche. Podle televize BFMTV ho nahradí Didier Lallement, policejní prefekt z Nové Akvitánie na jihozápadě země a někdejší generální tajemní ministra vnitra.

Vláda se rovněž rozhodla, že zakáže demonstrace v oblastech, kde dříve nejvíce řádili vandalové, jakmile se ukáže, že jsou radikálové opět na místě a chystají se ničit, uvedl Philippe. Podle něj se také zvýší pokuty v případě účasti na nepovolených demonstracích.



Nová opatření ovlivní i úterní protest odborářů, kteří se tak na Champs Élysées nedostanou.

Odboráři uspořádali podobný protest také loni v březnu. Tisíce železničářů, pracovníků pařížské městské dopravy a aerolinky Air France, ale i učitelé ve tehdy stávkovali po celé Francii. Jezdilo jen 40 procent vlaků TGV, zrušila se třetina spojů na pařížských letištích.